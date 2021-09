Regisseur Antonio Latella verordnet sich Auszeit

Sonntag, 5. September 2021

Die Biennale für zeitgenössische Kunst in São Paulo ist eröffnet. Sie setzt in diesem Jahr auf Vielfalt und präsentiert auch indigene Künstler. Die Besucher können 1.100 Werke von 90 Künstlern aus aller Welt bewundern, darunter neun von indigenen Völkern. Ursprünglich war die 34. Ausgabe der in Lateinamerika größten Kunstbiennale für 2020 geplant, aber wegen der Pandemie verschoben worden. Für alle die einen Impfausweis gegen Covid-19 vorlegen ist der Eintritt kostenlos.

Noch in diesem Monat soll die Vorentscheidung für das Mahnmal fallen, mit dem die Stadt Hanau künftig an die neun Opfer des rassistischen Anschlags vor eineinhalb Jahren erinnert. Die Stadt stellte die fünf Entwürfe vor, die in der engen Auswahl dafür sind. Alle fünf Vorschläge seien von hoher Qualität, sagte der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Sie stammen aus den Bereichen Bildende Kunst, Architektur, Kommunikationsdesign und Steinbildhauerei. Gemeinsam ist den fünf Entwürfen, dass sie die Namen der Getöteten tragen. Die Modelle werden im Internet zu sehen sein und in einer Ausstellung im Kulturforum am Hanauer Freiheitsplatz. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen in Hanau aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.