Kulturnachrichten

Samstag, 12. Dezember 2020

Regierungskritischer Journalist im Iran hingerichtet Im Iran ist der bekannte regierungskritische Journalist Ruhollah Sam hingerichtet worden. Der frühere Betreiber einer Online-Protest-Plattform war zum Tode verurteilt worden, weil er 2017 zu regierungsfeindlichen Unruhen aufgerufen haben soll, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Nur. Sam war jahrelang im Exil. 2019 erklärten die Revolutionsgarden, sie hätten den Regierungskritiker gefasst. Am Dienstag hatte das Oberste Gericht des Iran Sams Todesurteil bestätigt. Der Sohn eines reformorientierten schiitischen Geistlichen hatte das Portal "Amadnews" geleitet, das mehr als eine Million Follower hatte. Sam hatte in Frankreich politisches Asyl erhalten und sich auch in anderen europäischen Ländern aufgehalten. Die iranische Regierung hat wiederholt im Exil lebende Regierungskritiker beschuldigt, Proteste und Unruhen in der Islamischen Republik zu schüren.

Mehr digitale Medien an Brandenburgs Bibliotheken Die Bibliotheken in Brandenburg haben sich der Corona-Krise angepasst. Vor allem digitale Angebote sind zuletzt ausgebaut worden und erfahren immer mehr Resonanz bei den Nutzern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. "Die Nutzung von digitalen Angeboten wie E-Medien, Datenbanken und Streamingdiensten hat sich um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht", berichtet Potsdams Stadtsprecherin, Christiane Homann. Die Zahl der Nutzer von digitalen Angeboten sei sogar um 64 Prozent gestiegen. Zur Kommunikation mit ihren Nutzern setzen die Bibliotheken verstärkt auf soziale Netzwerke. So produziert etwa die Bibliothek in Wittstock einen Podcast auf Youtube.

Belüftung in Theatern wird untersucht Um für eine Öffnung der derzeit wegen Corona geschlossenen Theater und Konzerthallen gewappnet zu sein, werden die Lüftungen der Häuser untersucht. Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft werde die Belüftungssysteme zunächst in großen Häusern betrachten, teilte das nordrhein-westfälische Kulturministerium mit. In einem ersten Schritt sollen die Lüftungen in 27 Einrichtungen unter die Lupe genommen werden: in 19 kommunalen Theatern, den vier Landestheatern sowie den großen Konzerthäusern. Dabei geht es um Fragen wie Frischluftzufuhr, Raumgröße und Zahl der Sitzplätze. Die Untersuchung soll noch im Dezember beginnen und im Februar 2021 beendet sein. Anschließend kommen kleinere Häuser an die Reihe. Mit Hilfe der Daten könnten wissenschaftlich begründete Konzepte erstellt werden. Das sei Voraussetzung für eine Öffnungsstrategie. In NRW soll eine Arbeitsgruppe Pläne für die Wiedereröffnung der Kulturhäuser erarbeiten.

Menschenschädel in Azteken-Mauer gefunden Archäologen haben in einer Azteken-Ruine in Mexiko-Stadt 119 weitere Menschenschädel entdeckt. Dies teilte das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mit. Die Ruine, eine kreisförmige Mauer, war bereits 2015 im Zentrum der mexikanischen Hauptstadt freigelegt worden. Insgesamt wurden dort mehr als 600 Schädel gefunden. Sie stammten von Frauen, Männern und Kindern. Menschenopfer waren unter der Azteken-Herrschaft verbreitet.

Europäische Filmakademie kürt besten Film Die Europäische Filmakademie will heute den besten Film des Jahres auszeichnen. Die digitale Preisverleihung findet am Abend in Berlin statt. Nominiert sind auch Filme von deutschen Regisseuren: Das Liebesdrama "Undine" von Christian Petzold und die Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbani. Wegen der Corona-Pandemie werden die europäischen Filmpreise in diesem Jahr an mehreren Abenden verliehen. Gestern Abend erhielt die Gefängnisgeschichte "The Big Hit" die Auszeichnung als beste Komödie des Jahres.

Versteigerung von Objekten aus Honeckers Besitz Gegenstände aus dem Nachlass des ehemaligen DDR-Staats- und Parteichefs Honecker sollen heute in Baden-Württemberg versteigert werden. Ein Auktionshaus in Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen bietet unter anderem einen von Finnland für Honecker produzierten Orden und eine Auto-Fahne an.

Vorausgegangen war ein Rechtsstreit mit dem Bund, der zugunsten des Auktionshauses ausging. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hatte einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei Honeckers Objekten um ehemals volkseigenes Vermögen handelt.

Litauische Intellektuelle Irena Veisaite gestorben Die litauische Literatur- und Theaterwissenschaftlerin Irena Veisaite ist tot. Die führende Intellektuelle des Landes starb im Alter von 92 Jahren, teilte der Wallstein Verlag in Göttingen mit. "Litauen hat eine Gigantin verloren", schrieb Außenminister Linas Linkevicius auf Twitter. Veisaite sei "Litauens Gewissen" gewesen, ihr Vermächtnis werde unvergänglich sein. Staatspräsident Gitanas Nauseda würdigte in einer Beileidsbekundung ihr Leben und Wirken als "Denkmal für humanistische Werte". Die litauische Holocaust-Überlebende wurde am 9. Januar 1928 in Kaunas geboren. Sie überlebte das Getto von Kaunas durch die Hilfe litauischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Trotz der Erfahrungen von Ausgrenzung, Gewalt und Vernichtung setzte sie sich zeitlebens für Kunst und Kultur und für den Kulturaustausch mit Deutschland ein. Ihre Autobiografie "Ein Jahrhundertleben in Litauen" erschien 2019 in deutscher Übersetzung.

Österreich macht Weg für Sterbehilfe frei In Österreich wird Sterbehilfe erlaubt. Das bisherige gesetzliche Verbot der Hilfeleistung zum Suizid verstoße gegen das Recht auf Selbstbestimmung, urteilte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien. Es sei verfassungswidrig, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten. Tötung auf Verlangen bleibt dagegen weiterhin strafbar. Das Recht auf freie Selbstbestimmung umfasse "sowohl das Recht auf die Gestaltung des Lebens als auch das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben", erklärten die Richter. Die neue Regelung trete zum 1.

Januar 2022 in Kraft. Die Österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende (ÖGHL) sprach von einem historischen Durchbruch. Die katholische Kirche zeigte sich dagegen bestürzt. Das Sterbehilfe-Urteil sei ein Dammbruch und gefährde die Solidarität, kritisierte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner.

Kulturfestival Manifesta kommt 2026 ins Ruhrgebiet Das europäische Kulturfestival Manifesta soll 2026 im Ruhrgebiet stattfinden. Dies teilte die Manifesta Stiftung in Amsterdam mit. Das Festival wird seit 1996 alle zwei Jahre in einer anderen europäischen Stadt ausgerichtet. Thematisch soll es um die internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen des Ruhrgebiets gehen. Die Region hatte sich zunächst um die Ausrichtung der Manifesta 2024 beworben. Mitbewerber war Barcelona. Beide Bewerbungen waren so gut, dass sich das Auswahlgremium für eine außerplanmäßige Doppelvergabe entschied: 2024 Barcelona und 2026 Ruhrgebiet.

Bund gibt hohen Zuschuss für Dokuzentrum Der Bund zahlt mit 3,7 Millionen Euro die Hälfte der Kosten für die neue Dauerausstellung des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Die restlichen Kosten teilt sich die Stadt nach eigenen Angaben mit dem Freistaat Bayern. Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wird seit September wegen der steigenden Besucherzahlen ausgebaut. Seit 2001 hat sich die Zahl der Gäste im nördlichen Kopfbau der unfertigen Kongresshalle der Nationalsozialisten auf bis zu 300.000 Besucher im Jahr verdreifacht. Die Ausstellung soll im Herbst 2023 eröffnen.