Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. Februar 2020

Regierung möchte Rundfunkgebühren der BBC ändern Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will seine im Wahlkampf angekündigten Pläne für eine Neuordnung bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC vorantreiben. Unter Einbindung der Öffentlichkeit wolle man darüber beraten, ob eine Nicht-Bezahlung der Rundfunkgebühr weiterhin strafbar sein solle, teilte die Regierung in London mit. Wäre sie das nicht mehr, würde das die BBC Hunderte Millionen Euro pro Jahr kosten. Ähnlich wie die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland wird die BBC über Gebühren finanziert. Wer nicht zahlt, riskiert eine Geldbuße oder in seltenen Fällen auch eine Haftstrafe. Johnson und seine Konservative Partei waren unter anderem mit Blick auf die Brexit-Berichterstattung immer wieder mit der BBC aneinandergeraten, der sie eine zu liberale Berichterstattung vorwerfen.

Hollywood-Legende Kirk Douglas gestorben Der legendäre US-Schauspieler Kirk Douglas ist tot, wie sein sein Sohn Michael Douglas bestätigte. Gemeinsam mkit seinen Brüdern gab er bekannt, dass Kirk Douglas «uns heute im Alter von 103 Jahren verlassen hat». Der Schauspieler galt als einer der größten Filmstars des 20. Jahrhunderts. In mehr als 80 Filmen wirkte der Sohn russischer Migranten mit, so im Klassiker "Spartacus" von 1960, dem Biopic "Vincent van Gogh - Ein Leben in Leidenschaft" und dem Western "Zwei rechnen ab".

"Fusion"-Veranstalter lassen Nacktvideos löschen Die Veranstalter des alternativen Kulturfestivals "Fusion" haben mehrere Nacktvideos im Internet löschen lassen. Diese seien vermutlich im Juni 2019 in Duschen auf dem Festgelände in Lärz in Mecklenburg Vorpommern aufgenommen worden, wie eine Sprecherin des Vereins Kulturkosmos erklärte. Gegen die Veröffentlichung sei Strafanzeige erstattet worden. Zuvor hatten regionale Medien darüber berichtet. Der Verein will nun herauszufinden, wer Urheber der Filme war, und dann über weitere Schritte entscheiden. Solche Vorfälle sollen künftig ausgeschlossen werden. Beim Festival waren rund 70 000 Besucher. Auf dem Gelände sorgt der Veranstalter selbst für Ordnung.

MDR und ZDF gründen gemeinsame Digitalagentur Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und das ZDF arbeiten bei der Entwicklung von Digitalangeboten für ihre Sender künftig zusammen. Eine gemeinsame Innovations- und Digitalagentur (ida) solle Projekte wie digitales Storytelling und Datenjournalismus voranbringen, kündigten die Intendanten Karola Wille und Thomas Bellut an. Die Agentur werde ihren Sitz in Leipzig haben und am 1. April 2020 mit 15 Beschäftigten die Arbeit aufnehmen. Im Herbst solle dann ein Standort in Erfurt dazukommen, der sich am Sitz des Kinderkanals um digitale Angebote für Kinder kümmert.