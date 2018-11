Kulturnachrichten

Samstag, 24. November 2018

Reggae und Parfümkunst als immaterielles Kulturerbe UN-Komitee entscheidet ab Montag Der jamaikanische Reggae und die Parfumkunst aus Südfrankreich bewerben sich in diesem Jahr bei der Unesco um den Titel "immaterielles Kulturerbe der Menschheit". Sie gehören zu 40 Traditionen, Künsten und Handwerken, über die das zuständige UN-Komitee kommende Woche entscheidet. Deutschland, Österreich und drei andere Länder treten mit dem mehr als 300 Jahre alten Färbeverfahren des Blaudrucks an. Das Welterbe-Komitee der Unesco tagt von Montag bis Samstag auf der Insel Mauritius. Im vergangenen Jahr hatte es die "Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers" auf ihre Liste aufgenommen. Das immaterielle Kulturerbe umfasst bereits 399 Titel aus Bereichen wie Tanz, Theater, Musik und Handwerk. Mit dem Erbe soll traditionelles Wissen weltweiter Gemeinschaften bewahrt und weitergegeben werden.

Kritik an Begriff "Künstliche Intelligenz" Wissenschaftlerin moniert Gleichsetzung von Maschinen und Menschen Die Wiener Wirtschaftsinformatikerin Sarah Spiekermann hat den Begriff der "Künstlichen Intelligenz" kritisiert. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung sagt sie, dass Maschinen nicht im menschlichen Sinne intelligent seien. Es handele sich um einen fundamental irreführenden Begriff, der aus Marketinggründen verwendet werde. So hätten Maschinen anders als Menschen keine Sinneseindrücke, sondern könnten nur Daten verarbeiten, die sie vordefiniert als Input bekämen. Ein solcher Input sei aber sehr viel begrenzter als die Wahrnehmung eines Menschen. Spiekermann wandte sich auch gegen eine menschenähnliche Gestaltung von Robotern. Das Bauen von menschenähnlichen Wesen sei so als ob man versuche mit Gott zu spielen. Techniker versuchten in eine Schöpferrolle zu schlüpfen, das könne interessant sein, sei aber nicht klug. Spiekermann ist Professorin am Institut für Wirtschaftsinformatik der Wirtschaftsuniversität Wien.

Alternativer Nobelpreis in Stockholm verliehen Preisträger aus Saudi-Arabien können zur Preisverleihung nicht erscheinen Insgesamt sieben Menschenrechts- und Umweltaktivisten sind am Freitagabend in Stockholm mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Fünf von ihnen teilen sich ein Preisgeld von drei Millionen schwedischen Kronen (umgerechnet 290.000 Euro). Die drei Menschenrechtler Abdullah al-Hamid, Mohammed Fahad al-Kahtani und Walid Abu al-Chair, die das autoritäre System in Saudi-Arabien kritisieren, konnten an der Verleihung des "Right Livelihood Awards" nicht teilnehmen, weil sie derzeit inhaftiert sind. Ausgezeichnet wurden auch Yacouba Sawadogo, ein Bauer aus Burkina Faso, und der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo. Sie erhielten den Preis für ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in der afrikanischen Sahel-Zone. Die undotierte Ehrenauszeichnung ging an Thelma Aldana aus Guatemala und Iván Velásquez aus Kolumbien für ihre Arbeit zur Aufdeckung von Machtmissbrauch und Korruption. Der "Right Livelihood Award" wurde 1980 ins Leben gerufen und finanziert sich aus privaten Spenden.

Deutsch-türkischer Autor Baha Güngör ist tot Journalist leitete unter anderem die türkische Redaktion der Deutschen Welle Der deutsch-türkische Journalist und Buchautor Baha Güngör ist tot. Wie die Deutsche Welle, deren türkische Redaktion Güngör lange geleitet hatte, starb er am Donnerstag im Alter von 68 Jahren in Köln. Unter anderem hatte Güngör für die "Kölnische Rundschau", die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" und die Deutsche Presse-Agentur gearbeitet. In seiner journalistischen Arbeit, aber auch mit seinen Büchern wie "Die Angst der Deutschen vor den Türken und ihrem Beitritt zur EU" (2004) oder "Atatürks wütende Enkel" (2017) hatte Güngör kenntnisreich, unaufgeregt und mit Blick auf die deutsch-türkische Verständigung erklärt, wie aus der Türkei wurde, was sie heute ist.

Frankreich gibt 26 Kunstwerke an Benin zurück In Frankreich befinden sich mehr als 90.000 afrikanische Kunstwerke Frankreich wird 26 während des Kolonialkriegs 1892 geraubte Kunstwerke "ohne Verzögerung" an Benin zurückerstatten. Das teilte die französische Präsidentschaft am Freitagabend mit. Präsident Emmanuel Macron sprach sich außerdem dafür aus, im ersten Quartal 2019 in Paris alle afrikanischen und europäischen Partner zum Thema Austausch von Kunstwerken zusammenzubringen. Zuvor hatte Macron einen Expertenbericht zur Rückgabe afrikanischer Kunstwerke an die Herkunftsländer entgegengenommen. Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der senegalesische Schriftsteller und Ökonom Felwine Sarr empfehlen darin eine Gesetzesänderung, um zehntausende Werke zurückzugeben, die in der Kolonialzeit zwischen 1885 und 1960 erbeutet wurden. In Frankreich befinden sich dem Bericht zufolge mehr als 90.000 afrikanische Kunstwerke. Das neue Humboldt-Forum in Berlin wird laut dem Bericht 75.000 Werke beherbergen. Die größte Sammlung in der EU hat demnach das Brüsseler Afrikamuseum mit 180.000 Werken.

58 Banksy-Werke in Brüssel beschlagnahmt Street-Art-Künstler Banksy im Mittelpunkt einer Versicherungsaffäre Die Justiz in Brüssel ließ am Donnerstag sämtliche 58 Kunstwerke einer Banksy-Ausstellung beschlagnahmen. Die bereits in mehreren europäischen Städten gezeigte Schau "Banksy Unauthorized" wurde seit Anfang November in Brüssel gezeigt. Die Bilder, Siebdrucke und Fotos mit einem Schätzwert von 15 Millionen Euro hatte Banksys ehemaliger Agent Steve Lazarides zusammengestellt. Mit diesem hatte sich der Künstler 2009 überworfen. Als die gemeinnützige Organisation Strokar, auf deren Gelände die Werke gezeigt wurden, den Veranstalter der Ausstellung - das in Deutschland ansässige Kunstvermittlungsunternehmen On Entertainment bat -, die nötigen Versicherungsverträge vorzulegen, lehnte dieser ab, wie der Anwalt des Ausstellers Stanislas Eskenazi erklärte. Angesichts eines so hohen Risikos für den Fall von Diebstahl oder Beschädigung wandte sich Strokar dann an das Handelsgericht in Brüssel. Dieses ordnete an, alle Ausstellungsstücke sicherzustellen. In einem Bericht in der belgischen Zeitung "L'Echo" hieß es, das Gericht sei der Ansicht, die Kunstwerke seien "ohne Zustimmung der rechtmäßigen Inhaber" und "nicht regulär versichert" worden.

Osaka erhält Zuschlag für Weltausstellung 2025 Motto der Expo: Designing Future Society for Our Lives Besucher der Weltausstellung 2025 müssen nach Japan reisen: Die japanische Metropole Osaka setzte sich bei einer Abstimmung des Bureau International des Expositions (BIE) in Paris am Freitag gegen Mitbewerber aus Russland und Aserbaidschan durch, wie es in einer Mitteilung hieß. Außer Osaka waren Jekaterinburg und Baku in die Endrunde gekommen. Osaka wird die Weltausstellung unter dem Motto "Designing Future Society for Our Lives" ausrichten. Bereits 1970 fand die Expo in Osaka statt. Die nächste Weltausstellung soll 2020 in Dubai zum Thema "Connecting Minds, Creating the Future" organisiert werden.