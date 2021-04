Kulturnachrichten

Dienstag, 27. April 2021

Regenbogenflagge an US-Botschaften erlaubt Die US-Botschaften dürfen weltweit neben der US-Flagge auch die Regenbogenfahne vor den diplomatischen Vertretungen hissen. Das teilte Außenminister Antony Blinken mit. So könne die Flagge der Schwulen- und Lesbenbewegung abhängig von den "lokalen Bedingungen" aufgezogen werden. Damit kippt die US-Regierung eine Vorschrift aus der Amtszeit Donald Trumps, die das Hissen der Regenbogen-Flagge neben der US-Fahne verboten hatte.

Weitere Bundeshilfen für Kulturschaffende Bei Gesprächen mit Kunst- und Kulturschaffenden über die Corona-Pandemie und deren Folgen hat Bundeskanzlerin Merkel der Branche weitere Corona-Hilfen des Bundes im Herbst in Aussicht gestellt. Es würden nochmal Ausfallgelder gezahlt, sagte Merkel. Die Gespräche finden im Rahmen von Merkels virtuellen Bürgerdialogen statt. Neben den Erfahrungen in der Kulturszene während der Pandemie soll es auch um einen Blick in die Zukunft und um die "Erwartungshaltungen" der Gesprächsteilnehmenden an die Politik gehen.

Umbau der "Spiegel"-Chefredaktion Barbara Hans verlässt die Chefredaktion des "Spiegel" zum Monatsende. Das hätten Steffen Klusmann als Vorsitzender der Chefredaktion und Barbara Hans "gemeinsam und im besten gegenseitigen Einvernehmen entschieden", teilte der Verlag in Hamburg mit. Bereits seit einigen Wochen hatten verschiedene Medien über einen Umbau der Chefredaktion und einen bevorstehenden Abschied von Hans berichtet. Das bisherige Führungs-Trio Klusmann, Hans und Clemens Höges harmoniere nicht wirklich, hieß es unter anderem.

Renate Künast will Grundsatzurteil gegen Facebook Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat vor dem Landgericht Frankfurt am Main Klage gegen das weltgrößte Internetnetzwerk Facebook wegen eines rechtswidrigen Postings eingereicht. Konkret gehe es um ein Meme, das ein Bild der Politikerin mit einem Falschzitat zeige, teilte die Betroffenenberatung HateAid mit, die Künast bei der Klage unterstützt. Das Meme sei in zahlreichen Fällen auf der Plattform geteilt worden. Künast fordert, dass diese von Facebook gesucht, geprüft und gelöscht werden. Bisher müssen Betroffene laut HateAid selbst suchen und sich dann bei Facebook zwecks Löschung melden. HateAid zufolge hat der US-Konzern in dem konkreten Fall angeboten, die wortgleichen Beiträge zu löschen. Das allerdings müsse allen Nutzern angeboten werden.

Big Ben soll ab 2022 wieder läuten Londons Wahrzeichen Big Ben soll ab dem kommenden Jahr nach aufwendiger Restaurierung wieder läuten. Wie die Parlamentsverwaltung mitteilte, sollen die Arbeiten an dem bislang fast vollständig eingerüsteten Glockenturm des britischen Parlaments im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Die 80 Millionen Pfund (rund 92 Millionen Euro) teure Restaurierung sollte eigentlich schon in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Arbeiten jedoch monatelang ruhen.

DiCaprio kauft Rechte für dänischen Oscar-Film Der gerade erst mit einem Oscar als bester internationaler Spielfilm ausgezeichnete dänische Film "Der Rausch" soll in Hollywood neu aufgelegt werden. Schauspieler Leonardo DiCaprio (46) habe mit seiner Produktionsfirma Appian Way die englischsprachigen Remake-Rechte erworben, berichtete das Branchenportal "Deadline.com". In "Der Rausch" spielt Mads Mikkelsen einen von vier Lehrern, die ein Experiment starten: Sie trinken regelmäßig Alkohol, um ihr Leben besser meistern zu können, doch schon bald verlieren sie die Kontrolle.

Zuschauerzahlen bei Oscar-Verleihung gesunken Die Übertragung der Oscar-Gala beim US-Fernsehsender ABC haben im Vergleich zum Vorjahr nur noch halb soviele Zuschauer gesehen. Knapp zehn Millionen Menschen sahen die Show am Sonntagabend, wie das Branchenblatt "Variety" berichtete. 2020 waren es noch mehr als 23 Millionen. Traditionell ist die Gala in den USA die meistgesehene Sendung des Jahres nach dem Superbowl-Sportevent. Die Oscars wurden diesmal vor weniger als 200 Gästen im Bahnhofsgebäude von Los Angeles vergeben. Wegen der Corona-Pandemie erlebten zahlreiche Preisverleihungen in den USA drastisch sinkende Einschaltquoten.