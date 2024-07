Verfassungsgerichte

Krise der liberalen Demokratie

39:01 Minuten Das Oberste Gericht der USA hat geurteilt, dass der Ex-Präsident weitreichend vor Strafverfolgung geschützt ist. Das hat Folgen für Trumps weitere Verfahren, aber auch für das politische Gefüge der USA insgesamt. © picture alliance / Sipa USA / Aashish Kiphayet

Eilenberger, Wolfram; Manow, Philip · 07. Juli 2024, 13:10 Uhr

Steckt die liberale Demokratie mit ihrer Einhegung durch Verfassungsgerichte in der Krise, so wie derzeit in den USA? Der Politologe Philipp Manow warnt: Eine verrechtlichte Politik politisiert auch die Justiz.