Rechtspopulisten in der Coronakrise Stimmung machen mit Fake News

Von Axel Schröder

In Krisenzeiten haben gezielte Falschmeldungen Konjunktur. (imago images / Christian Ohde)

Falschmeldungen, gezielte Desinformation: So machen vor allem rechte und rechtsextreme Gruppen in der Coronakrise Stimmung. Hochsicherheitslabore in China sollen für die Pandemie verantwortlich sein – oder auch eine Verschwörung westlicher Eliten.

Axel Schröder über Fake News in Krisenzeiten - und wer dahinter steckt.