Architektin Eileen Gray hat nicht am Bauhaus gelehrt oder studiert, ihr Werk entwickelte sich aber parallel zum Neuen Bauen. Wie bei vielen Frauen wurde es aber weniger beachtet. Kollege Le Corbusier machte ihr Haus E.1027 zu einem Kampfplatz. Mehr

Am heutigen Freitag erscheint der neue Roman "Serotonin" von Michel Houellebecq in Frankreich. Parallelen zu den französischen Gelbwesten stellt die Literaturkritik in den Mittelpunkt. Dabei vollendete er den Roman, bevor die Proteste losgingen.Mehr