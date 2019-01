Kulturnachrichten

Montag, 14. Januar 2019

Rechtsextreme Aktion bei Redaktionen und Parteien Identitäre Bewegung klebt Plakate in Berlin und Frankfurt am Main Die rechtsextreme sogenannte Identitäre Bewegung hat Gebäude von Redaktionen und Parteien mit Plakaten beklebt. In Berlin waren das ARD-Hauptstadtstudio und das Redaktionsgebäude der "tageszeitung" ("taz") betroffen. Eine "taz"-Mitarbeiterin sei bei dem Versuch, die Aktion zu unterbinden, körperlich attackiert worden, teilte die Zeitung mit. Auch an die Berliner Parteizentralen von SPD und Grünen wurden Plakate geklebt. Bei der "Frankfurter Rundschau" in der Main-Metropole konnte die Polizei der Redaktion zufolge die "Identitären" stellen. Nach Angaben der Berliner Polizei hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Im Falle der "taz" werde wegen Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Identitäre Bewegung erklärte auf ihrer Internetseite, sie sei bundesweit gegen "Linksextremismus" und "linke Gewalt" vorgegangen.

Verlegerpräsident Döpfner kritisiert Zeitungsbranche Medien haben "Beißhemmung" bei "Spiegel"-Fälschungsskandal Der Fälschungsskandal beim "Spiegel" um den früheren Reporter Claas Relotius wird nach Ansicht von Verlegerpräsident Mathias Döpfner nur zögerlich von den Medien aufgearbeitet. Die Beschäftigung mit dem Thema sei "erstaunlich zurückhaltend", sagte der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) der Deutschen Presse-Agentur. Offensichtlich wirke das Argument, dass Relotius ja auch in anderen Publikationen veröffentlicht habe, wie "eine Beißhemmung". "Das Problem, dass einstweilen aus dem "Sturmgeschütz der Demokratie" ein "Luftgewehr der Fantasie" geworden sei, müsse der "Spiegel" lösen, sagte Döpfner. Dafür habe das Blatt gute Chancen mit seinem neuen, unbelasteten Chefredakteur. "Es wäre gut für die Branche, etwas mehr Unabhängigkeit und Selbstkritik zu beweisen", sagte Döpfner.

"Game of Thrones" startet am 14. April Serien-Hit geht mit achter Staffel zu Ende Der Start der achten und letzten Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" ist für den 14. April geplant. Das teilte der US-Sender HBO mit. Dazu veröffentlichte er einen Teaser auf die Staffel. Fans warten seit dem Ende der siebten Staffel der populären HBO-Show im August 2017 bereits gespannt auf das große Finale mit sechs Episoden. Die Serie beruht auf Romanen von George R.R. Martin.

"Roma" dominiert US-Kritikerpreise Mexikanisches Drama erhält vier Auszeichnungen Das mexikanische Filmdrama "Roma" von Regisseur Alfonso Cuarón hat bei den US-Kritikerpreisen gleich vier Auszeichnungen abgeräumt. "Roma" wurde bei den Critics' Choice Awards in Los Angeles unter anderem als bester Film und bester nicht-englischsprachiger Film geehrt, sowie Cuarón für die beste Regie. In zwei Schauspiel-Kategorien gab es unterdessen geteilte Preise: Lady Gaga ("A Star Is Born") und Glenn Close ("The Wife") gewannen die Auszeichnung als beste Schauspielerin in einem Film, Amy Adams ("Sharp Objects") und Patricia Arquette ("Espace at Dannemora") wurden beide als beste Schauspielerin in einer Kurzserie oder einem TV-Film ausgezeichnet. Die Critics' Choice Awards sind wichtige Kritiker-Filmpreise. Ausgewählt werden sie von mehr als 300 Mitgliedern des Kritikerverbands Broadcast Film Critics Association aus den USA und Kanada.

Filmfestival Max Ophüls Preis beginnt Nachwuchs-Treffen findet zum 40. Mal statt Der politische Thriller "Das Ende der Wahrheit" eröffnet als Weltpremiere heute abend das 40. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Dazu wird auch die Schauspielerin Iris Berben erwartet. Sie erhält in diesem Jahr den undotierten Ehrenpreis des Festivals. Insgesamt sind bis zum 20. Januar mehr als 150 Filme zu sehen. 62 davon treten im Wettbewerb um Preise im Gesamtwert von 118.500 Euro an. Der Max Ophüls Preis gilt als eines der bedeutendsten Filmfestivals für Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Benannt ist es nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957).

Münzen aus Trevi-Brunnen nicht mehr für Caritas Das Geld soll zukünftig für Instandhaltung von Kulturgütern ausgegeben werden Die Münzen aus dem römischen Trevi-Brunnen gehen künftig nicht mehr an die Armenfürsorge der Caritas. Ab 1. April solle nach dem Willen der Stadtverwaltung mit den Einnahmen unter anderem die Instandhaltung von Kulturgütern finanziert werden. Die Münzen, die von Touristen nach einem Brauch in den Altstadtbrunnen geworfen werden, summierten sich zuletzt auf gut 1,5 Millionen Euro jährlich. Medienberichten zufolge entschied die Stadtregierung, die Erträge aus dem Trevi-Brunnen nach Auslaufen des aktuellen Abkommens mit der katholischen Caritas nach einem Ausschreibungsverfahren an verschiedene Sozialprojekte zu verteilen. Ein weiterer Verwendungszweck sei die "allgemeine Instandhaltung des Kulturerbes". Seit 2001 waren die Münzerträge an die Caritas geflossen und machten in derem Budget zuletzt rund 15 Prozent aus.

Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Zum 100. Todestag der Kommunistenführer kamen mehrere Tausend Menschen In Berlin haben mehrere Tausend Menschen der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht. An der Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof Friedrichsfelde wurden Kränze und rote Nelken niedergelegt. Daneben gab es weitere Kundgebungen und Demonstrationen. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf. Zu dem stillen Gedenken hatte die Linke aufgerufen. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sprach sich gegen eine Romantisierung kommunistischer Politik in der Weimarer Republik aus. Geschäftsführerin Kaminsky forderte einen differenzierten und kritischen Umgang mit den "beiden Symbolfiguren der Revolution". Die Stiftung legte am Gedenkstein für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft auf dem Friedhof einen Kranz nieder. Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen. Ihrer Ermordung gingen Revolutionswirren nach dem Ersten Weltkrieg voraus.

"Lessingtage" blicken auf die Krisenregionen der Welt Theaterfestival gibt den Menschen eine Stimme, die sich nicht gehört fühlen Das Festival "Um alles in der Welt - Lessingtage" des Hamburger Thalia Theaters beschäftigt sich in diesem Jahr mit den Krisenregionen in der Welt. Vom 18. Januar bis zum 3. Februar stehen Gastspiele und Koproduktionen aus Russland, Nigeria, von der Elfenbeinküste, aus dem Libanon, aus Frankreich und Deutschland auf dem Programm. "Die Stücke setzen sich mit den Stimmen derjenigen Menschen auseinander, die sich in einer aus den Fugen geratenen Welt nicht gehört fühlen", teilte das Theater mit. Zur Eröffnungsmatinee sind die beiden Journalisten und Moderatoren Dunja Hayali und Michel Abdollahi eingeladen, die sich öffentlich gegen wachsenden Fremdenhass, Rassismus und den Rechtsruck stellen und in ihren Reden für eine offene Gesellschaft plädieren.