Rechte Ausschreitungen "Das war nicht die Bürgerschaft von Chemnitz"

David Begrich im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Wutbürger, Hooligans und Neonazis: Wütender Demonstrationszug in Chemnitz. (dpa- news / AP / Jens Meyer )

Die Teilnehmer der rechten Demonstration in Chemnitz seien Hooligans, Neonazis und "rassistisch motivierten Wutbürger" gewesen, sagt Rechtsextremismus-Experte David Begrich. Die gesamte rechte Szene richte sich derzeit auf die Stadt aus.

Wutbürger oder Neonazis? Darüber, wer am Montagabend in Chemnitz auf Seiten der Rechten auf die Straße ging, gehen die Einschätzungen auseinander.

"Das war nicht die Bürgerschaft Chemnitz", sagt David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus vom Magdeburger Verein "Miteinander". Er sieht vor allem "eine Mischszene aus Neonazis und Hooligans am Werk", plus "rassistisch motivierte Wutbürger".

Die Demonstranten kamen aus der Region

Die Einschätzung, dass viele der Gewalttäter von weiter her angereist seien, teilt Begrich nicht. "Für eine solch kurze Mobilisierungszeit, wie wir sie am Montag gesehen haben, setzt sich niemand, der am nächsten Tag arbeiten gehen muss, länger als eine Stunde ins Auto", sagte er im Deutschlandfunk Kultur. "Ich glaube, die Mobilisierungsressource derer, die dort am Montag tatsächlich gekommen sind, das sind diejenigen, die aus dem sozialen Nahraum, aus dem Umland von Chemnitz gekommen sind."

David Begrich von Verein "Miteinander" in Magdeburg (picture alliance / ZB / Arno Burgi)

Chemnitz sei in der Geschichte des Rechtsextremismus "kein unbeschriebenes Blatt", betont Begrich. Hier gebe es "zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine weit zurückreichende neonazistische Szene" – etwa einen Versand für rechtsextremistische Rockmusik, der bundesweit bekannt sei.

"Eine Art Endzeitfantasie"

Derzeit sei die gesamte rechtsextremistische Szene auf Chemnitz fokussiert, warnt er. Die Ereignisse hätten "sozusagen eine Erzählung hervorgebracht, die da sagt: Jetzt geht es los, jetzt müssen wir die entscheidenden Fragen stellen und posten eben sozusagen so eine Art Endzeitfantasie".

Wie sich die Situation in Chemnitz weiterhin entwickeln wird, lässt sich dem Rechtsextremismusexperten zufolge derzeit noch nicht einschätzen. Einerseits gebe es "Rache- und Gewaltankündigungen" an die migrantische Community in Chemnitz. "Und es gibt auf der anderen Seite die Ankündigung der AfD, eine Trauerdemonstration machen zu wollen, ohne Transparente, ohne Plakate, in gedeckter Kleidung, mit schwarzen und weißen Rosen", so Begrich.

"Wie das zusammengehen soll oder ob das getrennt sich vollziehen soll, wie die Chemnitzer Bürgerschaft sich dazu verhält – all das sind ja sozusagen Fragen, die man von heute aus, von Mittwochmorgen aus noch gar nicht sagen kann."

(uko)