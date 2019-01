Kulturnachrichten

Donnerstag, 17. Januar 2019

Rebecca Saunders erhält Ernst von Siemens Musikpreis Eigene Klangsprache entwickelt Die britische Komponistin Rebecca Saunders erhält den internationalen Ernst von Siemens Musikpreis 2019. Er ist mit 250 000 Euro dotiert. Die 51-Jährige habe beispiellos ihre eigene Klangsprache weiterentwickelt und ihr Werk hinterlasse sichtbare und bedeutende Spuren in der Musikgeschichte der Gegenwart, begründete die im schweizerischen Zug ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung in München. Saunders stammt aus London und lebt in Berlin. Ihre Arbeit sei der Versuch, Klänge aus einer Oberfläche scheinbarer Stille zu lösen und zu formen, formulierte es Saunders einmal. Saunders ist Mitglied der Berliner Akademie der Künste und der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden sowie Professorin für Komposition in Hannover. Der Musikpreis wird seit 1973 verliehen. Er ging u.a. an den Komponisten Karlheinz Stockhausen und die Geigerin Anne-Sophie Mutter.



Saunders ist live im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, "Tonart" 11:05 Uhr.

Regisseur Haneke: Drehbuchautoren müssen Masochisten sein Film wird nie so wie angedacht Drehbuchautoren müssen nach Ansicht des Regisseurs Michael Haneke leidensfähig sein. "Wenn Sie keine masochistische Ader haben, sollten Sie diesen Beruf nicht ergreifen", sagte der Oscar-Preisträger ("Das weiße Band") am Mittwoch im Frankfurter Filmmuseum: "Sie werden den Film nie so sehen, wie Sie ihn geschrieben haben." Der Österreicher stellte in Frankfurt erstmals die gerade bei Hoffmann und Campe erschienene Sammlung seiner Drehbücher vor. Das knapp 1400 Seiten dicke Buch vereint die Arbeit von 30 Jahren mit über einem Dutzend mehrfach preisgekrönten Kinofilmen wie "Die Klavierspielerin", "Funny Games" oder "Liebe". Haneke kritisierte außerdem die "Erklärungswut" von Journalismus und Fernsehen. Er versuche in seinen Filmen, Fragen gerade nicht zu beantworten, sondern sie an den Zuschauer weiterzugeben.

Steinmeier eröffnet Bauhaus-Jubiläum 2019 Bauhaus-Künstler seien mehrheitlich Demokraten gewesen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwochabend die bundesweiten Feierlichkeiten zum Bauhaus-Jubiläum 2019 eröffnet. Bei der Auftaktveranstaltung in der Akademie der Künste in Berlin würdigte Steinmeier das Bauhaus als eine der "bedeutendsten und weltweit wirkungsvollsten kulturellen Hervorbringungen unseres Landes". Die Feierlichkeiten zum Bauhaus-Jubiläum 2019 stehen unter dem Titel "Die Welt neu denken". Dazu sind in den kommenden Monaten rund 700 Veranstaltungen in elf Bundesländern geplant. Im Fokus stehen unter anderen die zentralen Wirkungsstätten in Weimar, Dessau und Berlin. Das Berliner Eröffnungsfestival geht bis zum 24. Januar. Beteiligt sind daran mehr als 100 internationale Künstlerinnen und Künstler.

Seehofer sucht Memoiren-Schreiber Das sagte der Bundesinnenminister der "Augsburger Allgemeinen" "Zwar bin ich auch des Schreibens mächtig, aber das muss ein Profi machen, der die Informationen einfach verständlich und doch spannend verarbeitet". Mit diesem Satz hat Horst Seehofer die Suche nach einem Ghostwriter für seine Lebenserinnerungen öffentlich eingeläutet. "Ich habe Gott sei Dank von der ersten Minute an alles dafür Wichtige gesammelt", so der 69 Jahre alte Christsoziale gegenüber der Zeitung. Er wolle keine Memoiren, die vor Langeweile und Selbstbeweihräucherung strotzten.

Mirjam Pressler mit 78 Jahren gestorben Die Schriftstellerin und Übersetzerin war seit langem schwer krank. "Novemberkatzen" oder "Nathan und seine Kinder": Bücher, die Mirjam Pressler für Kinder und Jugendliche schrieb. Heute ist sie in Landshut verstorben, wie der Beltz Verlag mitteilte. In vielen ihrer über 30 Geschichten beschäftigte sich die gebürtige Darmstädterin mit dem Holocaust und dem jüdischen Leben in Deutschland. Ihr Romandebüt "Bitterschokolade" beschäftigte sich bereits 1980 mit der Bulimie. Kurz vor Weihnachten hatte sie als Anerkennung für ihren herausragenden Einsatz für die Völkerverständigung insbesondere zwischen Israel und Deutschland sowie die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht das Große Bundesverdienstkreuz erhalten. Zudem übersetzte sie mehr als 300 Werke aus dem Hebräischen, dem Englischen, dem Niederländischen und dem Afrikaans ins Deutsche, darunter Romane von John Steinbeck, Zeruya Shalev und Amos Oz und das Tagebuch von Anne Frank. Presslers Roman "Dunkles Gold", in dem ein Bogen von den Pestpogromen im Mittelalter zu aktuellen antisemitischen Entwicklungen geschlagen wird, erscheint im März.