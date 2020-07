„Realitäter*innen“ bei Spotify Der Podcast nach der Party

Lúcia Luciano und Gizem Adiyaman im Gespräch mit Gesa Ufer

Lúcia Luciano (links) und Gizem Adiyaman sind die Hosts des Podcasts "Realitäter*innen". (Franz Becker)

Als "Hoe_Mies" haben sich Lúcia Luciano und Gizem Adiyaman mit eigenen Hip-Hop-Parties einen Namen gemacht. Seit Februar macht das DJ-Duo den Podcast "Realitäter*innen" und spricht darin über Themen wie Polizeigewalt, Sexarbeit und Körperbehaarung.

Vor drei Jahren haben Gizem Adiyaman und Lúcia Luciano angefangen, in Berlin Hip-Hop-Partys zu veranstalten. Sie nennen sich "Hoe_Mies" und haben sich sehr schnell einen Namen gemacht.

Mittlerweile zählen sie zu den wichtigsten DJ-Duos der deutschen Hip-Hop-Szene. Ihre Parties sollten eine Alternative zu den von Männern dominierten Veranstaltungen sein, sagen Adiyaman und Luciano.

Seit Februar machen die beiden nun auch einen Podcast: "Realitäter*innen" heißt er. Weil Partys in der Coronapandemie ohnehin nicht mehr möglich sind, hätten sie sich diesem Projekt in den vergangenen Wochen auch voll widmen können.

Debatten zugänglich machen

Es ging in den Folgen schon um Körperbilder und Beziehungen, um die Notwendigkeit von Gefängnissen und über Sexarbeit. Nach dem Tod von George Floyd wurde natürlich auch über Polizeigewalt und Rassismus gesprochen.

Es sei wichtig, jetzt das Momentum von Black Lives Matter zu nutzen, um auf weiterführende Themen wie die Aneignung schwarzer Kultur durch weiße Musiker aufmerksam zu machen, sagen Adiyaman und Luciano. Auch ginge es ihnen darum, mit ihrem Podcast Brücken zu schlagen und akademische Debatten mehr Menschen zugänglich zu machen.

Fotos von den "schlimmsten Momenten"

Am besten seien jene Folgen angekommen, von deren Themen die Menschen bisher noch nicht so viel wüssten oder wenig Berührungspunkte hätten. Das sei bei den Folgen zu Sexarbeit oder Gefängnisse so gewesen, sagt Adiyaman

In der aktuellen Folge sprechen die beiden Hosts sehr offen über Körperbilder und Schönheitsideale. Es sei beiden dabei wichtig, sich nicht nur geschminkt und mit Instagram-Filter zu zeigen, sondern auch ganz natürlich und "in ihren schlimmsten Momenten", um so die Normen immer wieder zu hinterfragen, sagt Luciano.

