Reaktion auf Rezos Video Die CDU spricht einfach nicht Rezos Sprache

Matthias Dell im Gespräch mit Gabi Wuttke

Der Youtuber Rezo. (dpa / Privat)

Dieser Tag war, aus medienkritischer Sicht, wie Warten auf Weihnachten. Die großen Rätsel dabei: Wie antwortet die CDU auf den Rezo-Rant? Und: Was hatte Jan Böhmermann noch zum Ibiza-Video zu sagen, mit dem er sich in Verbindung gebracht hatte?

Es wurde millionenfach aufgerufen und von der CDU als Anti-CDU-Video identifiziert: Ein aktuelles Youtube-Video von Rezo. Darin heißt es unter anderem, die CDU zerstöre "unser Leben und unsere Zukunft". Für den Medienkritiker Matthias Dell allerdings war dieser Tag der Veröffentlichung des Video und der Debatte darum "ein sehr aufregender Tag". Aufregend, weil er zeige, wie sich die Art der öffentlichen politischen Kommunikation verändert habe. In der "alten Welt" habe es Termine für Pressekonferenzen gegeben, Fernsehen, Radio und Tageszeitungen hätten dann darüber berichtet. Im Fall des Youtuber-Videos liege der Fall aber anders.

Das Video des Youtubers Rezo habe erst einmal unbeachtet im Netz gestanden, die Wirkung und Aufmerksamkeit habe sich dann ausgewachsen, "es ist klar, darauf muss eigentlich reagiert werden, und es ist gleichzeitig klar, die eigentliche Antwort ist nicht eine Pressekonferenz, sondern ein Video, das in ähnlicher Weise versuchen würde, dagegen anzutreten."

Neuland für den politischen Betrieb

Der CDU-Politiker Philipp Amthor habe antworten wollen, es dann aber doch nicht getan. Das Problem sei, dass diese Art der Kommunikation "Neuland" sei für den politischen Betrieb. Amthor habe eigentlich per Video reagieren müssen, das sei aber nicht so leicht.

Die oberflächlichen Reaktionen der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer und des Generalsekretärs Ziemiak, der von Falschbehauptungen sprach, hätten nichts gebracht. "Der Rezo-Rant ist viel ernsthafter und mit Quellen dokumentiert, als dass man das so leicht abtun könnte. Man müsste sich eigentlich hinsetzen und das ernst nehmen, und das ist schwierig, weil man aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr anbiedert mit diesem Format, ein Video zu drehen, und sich gleichzeitig auch nicht lächerlich macht." Die angekündigte und nicht erfolgte CDU-Antwort war also eine Enttäuschung, so Dell.

Auch Böhmermann enttäuschte die Erwartungen

Ebenfalls enttäuscht wurden diejenigen, die auf eine neue Nachricht des Satirikers Jan Böhmermann warteten. Dieser hatte einen "Countdown" bis 20:15 Uhr angekündigt, dann sollte ein Video auf seinem Twitter-Account und einer Internet-Seite geschaltet werden.

Nachdem Böhmermann in der vergangenen Woche mit dem Ibiza-Video in Verbindung gebracht wurde, das die Regierungskrise in Österreich ausgelöst hatte, erwartete man mehr Informationen zu diesem Thema. Was aber kam war ein Video, in dem der Comedian und Kollegen singend für Europa warben. "Was natürlich eine totale Enttäuschung war", so Dell.