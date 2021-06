Kulturnachrichten

Donnerstag, 17. Juni 2021

Razzia in Hongkonger Zeitungsredaktion Die Zeitung "Apple Daily" von Jimmy Lai steht wegen ihrer chinakritischen Berichterstattung in Hongkong nicht mehr nur unter Beobachtung. Hunderte Polizisten durchsuchten zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Büros und nahmen fünf leitende Angestellte fest. Ihnen wird die Gefährdung der nationalen Sicherheit vorgeworfen. Das berichtet das unabhängige Nachrichtenportal Hong Kong Free Press (HKFP) unter Berufung auf Polizeiangaben. Seit einem Jahr gilt in der chinesischen Sonderverwaltungszone das von Peking verordnete Sicherheitsgesetz, das demokratische Rechte stark beschnitten hat. Laut HKFP sagte der Hongkonger Sicherheitschef Lee bei einer Pressekonferenz, Journalisten, die sich mit den "Kriminellen" von "Apple Daily" solidarisierten, würden einen hohen Preis dafür zahlen. "Sie werden einen hohen Preis zahlen, wenn Sie zu diesen Kriminellen stehen", wird Lee zitiert. Gegen Verleger Lai laufen mehrere Verfahren. Wegen Unterstützung der Demokratiebewegung droht ihm lebenslange Haft.

Xavier Naidoo steht weiter in der Kritik Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert Auftrittsmöglichkeiten von Xavier Naidoo. Judenfeinden dürfe keine Bühne geboten werden, erst recht nicht in städtischen Räumen, twitterte Präsident Josef Schuster. Nachdem in Berlin keine rechtlich haltbare Möglichkeit gesehen wurde, Konzerte des umstrittenen Mannheimer Musikers zu unterbinden, darf Naidoo im Spätsommer auch in Rostock auftreten: In der dritten Abstimmung der Bürgerschaft scheiterten Linke und SPD am Einspruch des parteilosen Oberbürgermeisters Madsen, der argumentierte, Naidoo werde strafrechtlich nichts vorgeworfen. Daraufhin schwenkten die Grünen mit dem Argument um, ein Rechtsstreit zwischen Oberbürgermeister und Bürgerschaft sei nicht zielführend.

Bach-Medaille erstmals an Forscher Mit Hans-Joachim Schulze und Christoph Wolff hat Leipzig in diesem Jahr zwei Musikwissenschaftler geehrt. Mit dem Bach-Archiv hätten die beiden 60 Jahre lang auf beeindruckende Weise die Forschung über Johann Sebastian Bach geprägt, hieß es beim Festakt. Zudem hätten sie schon zu DDR-Zeiten für eine kontinuierliche Zusammenarbeit über den Eisernen Vorhang hinweg gesorgt. Schulze leitete das Archiv über den Leipziger Thomaskantor von 1992 bis 2000, Wolff von 2001 bis 2013.

Uni Münster diskutiert über ihren Namensgeber Vertreter von Universitäten, Wissenschaftshistoriker und Medienexperten wollen sich über einen zeitgemäßen Umgang mit Kaiser Wilhelm II. als Namensgeber auseinandersetzen. Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster beginnt am 24. Juni mit einem auf zwei Jahre angesetzten Dialog. Einerseits sei die Zeit des letzten deutschen Kaisers eine Blütezeit für die Wissenschaft und ein Aufschwung der Wirtschaft gewesen. Andererseits sei seine Person eng mit Antisemitismus, Militarismus, Imperialismus und deshalb mit den Verbrechen des Kolonialismus und dem Ersten Weltkrieg verbunden. 2023 soll in der Uni über die die Namensfrage entschieden werden.

Neue Auszeichnung für Fantasy-Literatur Krefeld hat zum ersten Mal einen Preis für Fantastische Literatur vergeben. Die Auszeichnung geht an den schriftstellernden Pfarrer Thilo Corzilius. Der aktuelle Roman des 1986 in Dortmund geborenen Autors heißt "Diebe der Nacht". Am 28. August wird dem Preisträger nicht nur das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro überreicht, sondern auch die Kopie eines zwölfseitigen Würfels. Das originale Pentagondodekaeder ist ein archäologisches Fundstück aus der Umgebung Krefelds.

Auszeichnung für Science-Fiction vergeben Die Gewinner des Kurd-Laßwitz-Preises 2021 stehen fest. Bester deutschsprachiger Science-Fiction-Roman ist für die Jury das im vergangenen Jahr erschienene Buch "Eines Menschen Flügel" von Andreas Eschbach. Beste deutschsprachige Erzählung ist "Marslandschaften" von Angela und Karlheinz Steinmüller. In weiteren Kategorien werden Übersetzung und Grafik mit dem undotierten Preis geehrt, der seit 41 Jahren vergeben wird. Die Verleihung soll am 6. November in Dresden stattfinden.

Deutschland übergibt Kunstgegenstände an Mexiko Deutschland hat 34 wertvolle archäologische Objekte an Mexiko zurückgegeben. Die Kunstgegenstände stammen aus Kulturen vor der europäischen Eroberung im zentralmexikanischen Hochland und seien sehr gut erhalten, teilte das Außenministerium in Mexiko-Stadt mit. Sie befanden sich bisher in zwei Privatsammlungen in Nordrhein-Westfalen. Zu den Artefakten gehört die Skulptur eines Kopfes eines menschenähnlichen Wesens aus der sogenannten präklassischen Periode (1200 bis 600 v.Chr.) und eine Schale aus der sogenannten frühen postklassischen Periode (1000 bis 1300 n.Chr.). Seit einigen Jahren hat Mexiko seine Bemühungen verstärkt, Objekte seiner Kultur aus ausländischen Privatsammlungen zurück zu erlangen.

US-Kongress stimmt für bundesweiten "Juneteenth" Der US-Kongress hat für die Einführung eines neuen landesweiten Jahrestages zum Gedenken an das Ende der Sklaverei gestimmt. Das Repräsentantenhaus votierte mit 415 gegen 14 Stimmen für das entsprechende Gesetz. Der Senat hatte das Vorhaben bereits am Dienstag einstimmig verabschiedet. Damit der als "Juneteenth" bezeichnete Feiertag eingeführt wird, fehlt nun nur noch die Unterschrift von Präsident Joe Biden. In den meisten der 50 US-Bundesstaaten wird der 19. Juni bereits offiziell begangen. Am 19. Juni 1865 - zwei Monate nach der Kapitulation der im Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei kämpfenden Südstaaten-Truppen - hatte ein General der Nordstaaten die Freilassung aller Sklaven verkündet.

Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet Die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur sind im österreichischen Klagenfurt eröffnet worden. 14 Autorinnen und Autoren treten um den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis an. Wie bereits im vergangenen Jahr werden die Lesungen nicht live stattfinden, sondern eingespielt. Das Ereignis startete am Mittwochabend mit der „Rede zur Literatur“, in diesem Jahr gehalten vom scheidenden Jury-Vorsitzenden Hubert Winkels. Er sprach sich dafür aus, den Stellenwert der Literatur in der Gesellschaft und den Medien zu pflegen, und betonte insbesondere die Bedeutung der Literaturkritik.

Intendant Oberender verlässt Berliner Festspiele Der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, bleibt nur noch bis Ende des Jahres auf seinem Posten. Die Berliner Festspiele teilten am Mittwoch mit, Oberender habe um eine Auflösung seines Vertrages gebeten, der im November 2020 um fünf Jahre verlängert worden war. Er wolle sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zuwenden. Kultur-Staatsministerin Monika Grütters erklärte, der Intendant habe die Berliner Festspiele zu einem "innovativen Schaufenster der Bundeskultur" gemacht. Die Festspiele sind ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes. Oberender leitet sie seit 2012.

Kulturmanager Ndikung übernimmt Leitung des HKW Neuer Intendant am Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin wird der Kulturmanager Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. Im Januar 2023 soll er die Nachfolge von Bernd Scherer antreten, der dann in den Ruhestand geht. Der promovierte Biotechnologe Ndikung, 1977 in Yaoundé (Kamerun) geboren, leitet derzeit den Kunstraum Savvy Contemporary in Berlin und lehrt an der Kunsthochschule Weißensee. Er ist Mitherausgeber zahlreicher Publikationen zu Kulturkritik und Ausstellungstheorie und war 2015 Mitglied im Kuratorenteam der documenta 14.

Vollendung der Sagrada Familia noch später Auch zum 100. Todestag ihres Schöpfers Antoni Gaudí wird die Sagrada Familia in Barcelona nicht fertig sein. Das teilte die Stiftung mit. Wegen der Ausgangssperren im vergangenen Jahr mussten die Arbeiten an der seit 129 Jahren unvollendeten Kirche über Monate unterbrochen werden. Außerdem seien wegen der Pandemie-Schließung Eintrittsgelder ausgeblieben. Deshalb nun nur noch am Maria-Turm weitergearbeitet. Mit einem Weiterbau sei erst in drei Jahren wieder zu rechnen, so die Stiftung. Mit der Vollendung könne es bis 2040 dauern. 2019 hatten täglich 12.000 Menschen die Sagrada Familia besucht, die seit 2005 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört.