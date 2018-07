Raumfahrt Unterirdischer See auf dem Mars entdeckt

Auf dem Mars ist ein unterirdischer See mit flüssigem Wasser entdeckt worden. Der See liegt in 1,5 Kilometer Tiefe unter dem Eis des Mars-Südpols und ist etwa 20 km breit. Das Gebiet hatte die Sonde Mars Express mittels Radar untersucht.

Der See soll eine Temperatur von minus 70 Grad Celsius haben.

"Damit bei diesen Temperaturen Wasser überhaupt flüssig sein kann, dafür müssen dort extrem viele Salze drin sein", sagt der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen.

Die Oberfläche des Mars wurde mittels Radar durch die europäische Marssonde "Mars Express" gescannt und nach unterschiedlichen Bodenformationen untersucht. Im Bereich des Südpols wurde man dann in 1,5 Kilometer Tiefe fündig.

"Unter dem Eispanzer Grönlands oder der Antarktis gibt es auch solche unterirdischen Seen", sagt Lorenzen.

"Mars war mal eine warme, nasse Welt"

Dass es auf dem Mars früher reichlich Wasser gegeben haben muss, darauf lassen die Bilder von ausgetrockneten Flussbetten und Sedimentablagerungen schließen.

"Forscher wissen, dass die Marsatmosphäre immer mehr ausdünnt, das war früher alles mal viel dichter. Mars war mal eine ganz warme, eine ganz nasse Welt, vermutlich mit Ozeanen, die große Teile des Planeten bedeckt haben, und irgendwie ist es dann zu dieser Klimakatastrophe gekommen, dass er trocken und kalt ist. Heute ist die Atmosphäre so dünn – wenn wir da einen Eimer Wasser ausschütten würden, das versickert sofort oder verdampft. Heute kann es dort kein Wasser mehr auf der Oberfläche geben, aber früher in der Geschichte des Mars' war Wasser sehr präsent."

Ob in diesem See Zeichen von Leben zu finden sein werden, kann man momentan nicht sagen.

