Rassismus bei der französischen Polizei Gardiens de la Paix - Hüter des Friedens Das Feature, 34 min Von Ilham Maad Durch Zufall stößt der schwarze Polizist Alex auf eine WhatsApp-Gruppe, in der einige seiner Kollegen rassistische und antisemitische Sprachnachrichten austauschen. Er beschließt, sich zu wehren.

Was tun, wenn man als Schwarzer Polizist merkt, dass die Kollegen Rassisten sind? (Arte Radio / Zaven Najjar)

Erklärung der Redaktion und Triggerwarnung:

"Das Feature "Gardiens de la Paix - Hüter des Friedens" ist eine Adaption der gleichnamigen französischen Radiodokumentation von ARTE Radio über Rechtsextremismus in einer Polizeieinheit in Rouen, im Norden Frankreichs. In dem Stück sind die originalen WhatsApp-Sprachnachrichten aus einem rassistischen Chat der französischen Polizei und die deutsche Übersetzung zu hören.

Die Konfrontation mit den Inhalten und das Aushalten verbaler Gewalt beim Hören ermöglichen erst den intensiven Blick auf eine Realität, die auch in deutschen Polizeieinheiten zu finden ist. Oder wie die Autorin Ilham Maad in einer Diskussion zu ihrem Stück sagte: If you wouldn’t hear it, you wouldn’t believe it."

Um Menschen, die Rassismus Erfahrung erlitten haben, zu schützen, sprechen wir an dieser Stelle eine explizite Warnung vor rassistischem, antisemitischem, sexistischem und Gewalt verherrlichendem Inhalt aus, der hier ausschließlich aus antirassistischen und aufklärerischen Motiven ausgestrahlt wird. Insbesondere einige Passagen in der ersten Hälfte des Stückes können eine Zumutung für die Hörer*innen sein."

Alex arbeitet als Geleitschutz bei der Polizei im französischen Rouen, als er eines Tages auf eine private WhatsApp-Gruppe stößt, in der einige seiner Kollegen Kommentare und Sprachnachrichten austauschen. Manche Teilnehmer sind Auszubildende an der Polizeischule, andere sind – genau wie Alex – verbeamtet und seit 20 Jahren im Polizeidienst. Als er seinen Namen liest, wird Alex neugierig und entdeckt verstörende Inhalte. Er hört, wie seine Kollegen in der Kaffeepause und auf dem Heimweg rassistische, sexistische, antisemitische Kommentare aufnehmen, wie Waffenbestellungen geplant und diskutiert werden. Einige bekennen sich klar zum Faschismus und zur White Supremacy.

Alex gelingt es, die Sprachaufnahmen sicherzustellen. Mit der Unterstützung seiner Anwältin Yaël Godefroy erstattet er Anzeige und stößt damit eine polizeiinterne Untersuchung an, in deren Folge die vier Polizisten aus dem Polizeidienst entlassen wurden.

"Gardiens de la Paix - Hüter des Friedens" ist eine Adaption des französischen Originalstücks von ARTE Radio.

Schwerpunkt: Polizeigewalt



Gardiens de la Paix - Hüter des Friedens

Von Ilham Maad

Übersetzung: Jenny Marrenbach

Bearbeitung und Regie: Jenny Marrenbach

Mit: Elvis Clausen, Manuel Harder, Robert Frank, Niklas Kohrt, Oliver Urbanski und Christiane Paul

Ton: Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 34'01

Massimo Maio im Gespräch mit Oliver von Dobrowolski, Hauptkommissar Berlin

Länge: 19‘58

Ilham Maad, geboren in Le Havre, Frankreich, ist Autorin, Radio- und Filmemacherin. Ihre ersten Schritte beim Film hat sie 2012 mit der Produktion "Noctambules" gemacht. Für ARTE Radio hat sie die Produktionen "Dans Athées à la menthe", "Noir, pas black" und "Fais pas ta Beurette" realisiert. "Hüter des Friedens" ist ihr bislang größter Erfolg und ist bei Deutschlandfunk Kultur zum ersten Mal in einer deutschen Übersetzung zu hören.