Samstag, 25. September 2021

Rapper und Pianist Danger Dan erhält Kritikerpreis

Der Sänger, Rapper und Pianist Danger Dan ist mit einem der wichtigsten Kritikerpreise der deutschen Musikszene geehrt worden. Der 38-Jährige nahm am Donnerstagabend beim Hamburger Reeperbahn-Festival den "VIA-VUT Indie Award" der unabhängigen Musikbranche als "Bester Act" entgegen. Er hatte im März mit seiner Deutschrap-Band Antilopen Gang den gesellschaftskritischen Song "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" veröffentlicht. Darin attackierte er namentlich, aber im Rahmen des juristisch Erlaubten, Protagonisten der rechten Szene in Deutschland. Weitere Ehrungen des Verbandes Unabhängiger Musikunternehmer*innen (VUT) gingen an die bayerische Band The Notwist, an die Kieler Sängerin und Songschreiberin Sofia Portanet sowie an das Berliner Musikunternehmen City Slang.