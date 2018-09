Rätseln Sie mit! Wie soll ich Ihnen das vermitteln?

Von Ralf Bei der Kellen

Gesucht wird ein Hauptwort lateinischen Ursprungs mit sechs Buchstaben und drei Silben. (imago)

Seit 2001 gibt es den Europäischen Tag der Sprachen, an dem für die Förderung von Mehrsprachigkeit und die Sprachvielfalt innerhalb der EU geworben wird. Im Sonntagsrätsel waren sechs Musikstücke in unterschiedlichen Sprachen zu hören, die allesamt aus Europa stammen.

1. Frage

Esperanto ist eine sogenannte Plansprache, also eine ausgedachte, keine evolutionär entstandene Sprache. Ihr Erfinder war der polnische Augenarzt Ludwig Lejzer Zamenhof. Bis zum ersten Weltkrieg hofften viele Esperanto-Anhänger, die Sprache werde sich als Verständigungsinstrument der Völker etablieren und zu einem friedlicheren Zusammenleben beitragen. 1963 erschien eine LP mit dem Titel "Ni Kantu En Esperanto", auf der ausschließlich Esperanto gesungen wurde. In der Sendung zu hören war das Lied "La Lingvo Por Ni", zu Deutsch "Die Sprache für uns". Ursprünglich war es ein altes schottisches Volkslied, dem nicht zuletzt die Beatles zu neuer Popularität verhalfen. Wie lautet der Originaltitel des Liedes? Bitte notieren Sie den ersten Buchstaben.

2. Frage

Der britische Schriftsteller, Schauspieler und Sänger Noel Coward trat in seinen späten Jahren vor allem als Interpret seiner eigenen wortgewaltigen Lieder auf. In einem dieser Lieder echauffiert er sich über Wörterbücher – vor allem über solche, die vorgeben, die gängigsten Floskeln einer Sprache zu enthalten. Der Titel des Liedes: "Useless Useful Phrases". Als Coward England aus steuerlichen Gründen den Rücken kehrte, fand er in Jamaika eine neue Heimat. Und welche Sprache ist offizielle Amtssprache auf der Insel? Aus ihrem Namen wird der erste Buchstabe gesucht.

3. Frage

Wie schwer es Menschen aus anderen Teilen der Welt fällt, Deutsch zu lernen, ahnt jeder, der einmal Mark Twains Aufsatz "Die schreckliche Deutsche Sprache" gelesen hat. In dasselbe Horn stießen 1967 auch Ulrik und Ulla Neumann mit ihrem Lied "Deutsche Grammatik". Trotz ihrer deutsch klingenden Namen sind die beiden mit einer anderen Sprache aufgewachsen. Aus welchem Land stammen die beiden? Schreiben Sie bitte aus seinem Namen den ersten Buchstaben auf.

4. Frage

In der Heimat der britischen Sängerin Mary Hopkin gibt es neben dem Englischen noch eine zweite Sprache. Auf ihrem von Paul McCartney produzierten Debutalbum "Postcard" von 1969 singt sie ein Lied in dieser Sprache mit dem Titel "Y Blodyn Gwyn", zu Deutsch: "Die weiße Blume". Diese keltische Sprache wird von den Muttersprachlern Cymraeg genannt. In ihr gibt es tatsächlich Worte, die mit drei "L"s beginnen. Gesucht wird aus dem deutschen Namen dieser Sprache der vierte oder der sechste Buchstabe.

5. Frage

Fermin Muguruza wurde 1963 im Baskenland geboren und singt, wie viele seiner Landsleute, auf Baskisch. Der streitbare Musiker begann im Punk, um schließlich bei einer Mischung aus Ska, Reggae und der Volksmusik seiner Heimat anzukommen. In der Sendung zu hören war sein Lied "Zubizuria" vom Album "In-Komunikazioa" aus dem Jahr 2002. Wie nennen die Basken ihre Sprache? Der zweite Buchstabe aus dieser Bezeichnung ist der gesuchte. Und wenn Sie wissen, wie die Basken ihr Land nennen – auch da ist es der zweite Buchstabe.

6. Frage

1969 fand der französische Schlagzeuger Christian Vander englischen Gesang langweilig und dachte sich für die Musik seiner neuen Gruppe eine eigene Sprache aus. Er nannte sie "Kobaianisch" – nach dem Planeten Kobaia, denn eine eigene Mythologie hatte er sich gleich mit ausgedacht. Spätere Alben der Gruppe trugen Titel wie "Mekanïk Destruktïw Kommandöh " oder "Ëmëhntëhtt-Rê". In der Sendung zu hören war das Lied "Ündia" von 1972, das die Band unter dem Pseudonym "Univeria Zekt" aufnahm. Aber auch hier spielen Christian Vander und seine Mitmusiker eindeutig "Zeuhl" – so der Name ihrer Musik auf Kobaianisch. Und wie heißt die Band? Es gibt sie noch immer, erst vor einem Jahr waren sie auf Deutschlandtournee. Gesucht wird der erste oder der vierte Buchstabe aus ihrem Namen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.