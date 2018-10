Rätseln Sie mit! Was tragen Sie denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Mitraten! (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und drei Silben. Es bezeichnet ein Bekleidungsstück, das erst bei Frauen und dann bei Männern groß in Mode war. Seinen Namen lieh es sich von einer Figur in einem Theaterstück.

In der 2674. Ausgabe des Sonntagsrätsels kamen ausschließlich Frauen zu Wort. Die GEMA, die hierzulande die Rechte von Komponisten, Textdichtern und Verlegern wahrnimmt, verzeichnet aktuell nur 14% weibliche Mitglieder. Und die sollten ein bisschen ins Licht gerückt werden.

1. Frage

Das Lied "Respect" aus dem Jahr 1967 passt zum Thema wie kein zweites. Geschrieben wurde diese Hymne der Frauenbewegung allerdings von einem Mann: Otis Redding. Aber Respekt hat ja nicht nur etwas mit Geschlecht zu tun. Gesucht wird die Sängerin. Man nannte sie die "Queen Of Soul", ihr Tod am 16. August 2018 ging durch sämtliche Medien. Der erste Buchstabe aus ihrem Familiennamen ist der erste des Rätselwortes.

2. Frage

Das zweite Musikstück trägt den Titel "Columba Aspexit", zu Deutsch "Die Taube blickte hinein". Gesucht wird die Komponistin, die zur vergleichsweise kleinen Gruppe der heiliggesprochenen Musikschaffenden zählt. Geboren wurde sie im Jahr 1098, gestorben ist sie am 17. September 1179 im Kloster Rupertsberg. 77 Melodien hat sie hinterlassen. 2012 ernannte Papst Benedikt der 16. sie zur Kirchenlehrerein. Ihr Name besteht aus drei Wörtern, benötigt wird der fünfte Buchstabe aus dem ersten oder dem dritten Wort.

3. Frage

Musik Nummer drei ist das zweite Stück aus den "Trois Pièces" für Violoncello und Klavier von 1913. Und auch hier wird die Komponistin gesucht. Ihr Nachruhm begründet sich vor allem darauf, dass sie die Lehrerein von unter anderen Philipp Glass, Aaron Copeland und Astor Piazolla war. Zudem pflegte sie freundschaftlichen Umgang mit Maurice Ravel, Leonard Bernstein und Igor Strawinsky. Ihre Wohnung in Paris nannte man in eingeweihten Kreisen auch "die Bäckerei". Geboren wurde sie am 16. September 1877 in Paris, wo sie auch am 22. Oktober 1979 verstarb. Neben ihrer Lehrtätigkeit kümmerte sie sich vor allem um Aufführung und Erhalt der Werke ihrer früh verstorbenen Schwester Lili, die ebenfalls komponierte. Aus dem Vornamen dieser Mentorin der Moderne wird der dritte Buchstabe gesucht.

4. Frage

"That’s All" sang 1943 eine Frau, die zwischenzeitlich ein veritables Doppelleben führte: Unter der Woche trat sie häufig in Nachtclubs auf, während sie sonntags in der Kirche sang. Am 23. Dezember 1938 war sie Teil des berühmten "From Spiritual To Swing"-Konzertes in der Carnegie Hall. Ihren größten Auftritt hatte sie posthum in dem Film "Die Fabelhafte Welt der Amelie", wo man sie mit ihrer weißen Gibson E-Gitarre vor einem großen Gospelchor sieht. Keith Richards ist ihr größter Fan, selbst Elvis nahm ihre Lieder auf. Viele bezeichnen sie heute als Mutter des Rock’n’Roll. Aus dem Vornamen dieser "weltlichen Schwester" wird der zweite Buchstabe gesucht.

5. Frage

Die Sängerin Kari Bremnes wurde 1956 auf den Lofoten geboren. Und zu welchem Land gehört diese Inselgruppe? Der dritte Buchstabe aus dem Namen des Landes, in dessen Sprache sie auch das Lied "Du skulle vært her" sang, bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Mit dem letzten Lied schließt sich der Kreis, denn auch die in Frage eins gesuchte Künstlerin sang es. Ursprünglich wurde es sogar für sie geschrieben. Die bekannteste Fassung stammt allerdings von der britischen Soulsängerin Dusty Springfield. 1993 nahm Veronika Fischer das Lied mit einem deutschen Text von Gerulf Pannach auf. Der Titel: "Der Sohn meiner Nachbarin". In der Sendung zu hören war allerdings die Interpretation einer anderen Sängerin aus der DDR: Uschi Brüning. Gesucht wird der englische Originaltitel des Liedes. Von seinen fünf Wörtern soll gefunden und notiert werden: aus dem dritten Wort der erste, aus dem vierten Wort der vierte oder aus dem fünften Wort der zweite Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.