Rätseln Sie mit! Was stößt denn da zusammen?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Boris Roessler)

Am 14. Oktober 1829 siegte im legendären Rennen von Rainhill die Dampflokomotive "The Rocket" der Konstrukteure George und Robert Stephenson. Dieser Meilenstein in der Geschichte der Personenbeförderung war Anlass für die die 2673. Ausgabe des Sonntagsrätsels. Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Am 15. September 1896 ließ die Missouri-Kansas-Texas Railroad als Höhepunkt eines großen Volksspektakels zwei Züge frontal zusammenstoßen. 30.000 - 40.000 Zuschauer verfolgten diese Kollision, die leider nicht ganz nach Plan verlief: Beim Zusammenprall explodierten die Kessel beider Lokomotiven, die Trümmer wurden weit durch die Gegend geschleudert, und verletzten viele Zuschauer, davon drei tödlich. Dieses Ereignis inspirierte einen US-amerikanischen Komponisten afrikanischer Herkunft zu dem Instrumentalstück "Great Crush Collision March". Seinen größten Erfolg hatte der Protagonist des Ragtime mit seiner Komposition "The Entertainer". Sein genaues Geburtsjahr ist unbekannt, gestorben ist er am 1. April 1917 In New York City. Aus seinem Familiennamen wird gesucht: der dritte Buchstabe.

2. Frage

Wir bleiben in New York und steigen in die U-Bahn. Unmittelbar nach seiner Niederschrift landete das Stück "Take The A-Train" erst mal im Papierkorb – für Urheber Billy Strayhorn klang es zu sehr nach den Kompositionen seines Kollegen Fletcher Henderson. Als Strayhorn 1939 erstmals seinen späteren Arbeitgeber besuchte, begann dessen Wegbeschreibung mit dem Satz "Take The A-Train". Das Stück gleichen Namens wurde dann zur Erkennungsmelodie dieses Bandleaders und seiner Big Band. Aus dem Künstlervornamen dieses pseudo-adeligen Bandleaders wird gesucht: der zweite Buchstabe.

3. Frage

Der zu Musik Nummer drei gesuchte Mann gehört seit 1965 zu den Dauergästen im Sonntagsrätsel. Die Eisenbahn spielte in seinem Leben eine große Rolle – nicht zuletzt, weil er mit ihr 1933 Hals über Kopf aus Berlin nach Paris flüchtete. Diese Erfahrung schwingt deutlich im dem Lied mit, das in der Sendung zu hören war "Das Berg-und Talbahngefühl". Ursprünglich stammt es aus der Revue "Es kommt jeder dran" von 1928. Die gespielte Aufnahme entstand 1972, als das Fernsehen den Mann wenige Jahre vor seinem Tod in seinem Münchner Domizil besuchte. Er, der sonst immer im Hintergrund am Klavier saß, sang hier ausnahmsweise selbst. Benötigt wird: der erste Buchstabe aus seinem Vornamen.

4. Frage

Die Eltern des US-amerikanischen Komponisten Steve Reich hatten sich früh getrennt. Deshalb pendelte der junge Steve mit dem Zug zwischen Los Angeles und New York. Später wurde ihm bewusst, dass er als Jude zur selben Zeit in Europa unter Umständen mit ganz anderen Zügen hätte fahren müssen. Aus dieser Erkenntnis schuf er eine dreiteilige Komposition für Streichquartett und Tonband. In der Sendung zu hören war der Anfang des dritten Teils mit dem Titel "After The War". Welchen Titel gab Reich diesem Stück, das vielleicht seine bekannteste Komposition ist? Ihr Name besteht aus zwei englischen Wörtern, notiert werden soll: aus dem ersten Wort der dritte oder der vierte Buchstabe.

5. Frage

Auch im Spiritual und in der Gospel-Musik gibt es eine ganze Reihe von Liedern über Züge. Hier ist die Eisenbahn meistens ein Transportmittel, das seine Passagiere an einen besseren Ort bringt. Dieses Bild hatte seinen Ursprung in der sogenannten "Underground Railroad", einem Netzwerk von sichern Routen, geheimen Häusern und freundlichen Menschen, mittels derer entflohene Sklaven aus dem Süden der USA in den Norden und damit in die Freiheit gelangen konnten. 1965 hatte die Soul-Band The Impressions einen Hit mit dem Lied "People Get Ready". In ihm ist von einem Zug die Rede, der ins gelobte Land fährt. Und wie hieß der Komponist dieses Liedes, der auch Leadsänger und Gitarrist der Impressions war? Aus seinem Familiennamen wird gesucht: der sechste Buchstabe.

6. Frage

Das letzte Lied der Sendung trug den Titel "ICE" und stammt von dem Liedermacher und Kabarettisten Reinald Grebe. Was heute der ICE ist, war in früheren Zeiten der "D-Zug". Und wofür stand das "D"? Aus dem Wort, das sich dahinter verbirgt, soll gefunden und notiert werden: der dritte Buchstabe.

