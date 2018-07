Rätseln Sie mit! Was schwebt denn da?

Wir widmen uns der Raketen- und UFO-Manie in den USA zu Beginn der 1950er-Jahre und dem bitterbösen Lied auf die Raketenforscher von Kabarettist Tom Lehrer. Aus Anlass des 60. Jahrestages der Gründung der NASA suchen wir einen Eigennamen mit sechs Buchstaben.

1. Frage

Den Auftakt machte eine Komposition von Richard Strauss aus dem Jahr 1896. Inspiriert wurde sie durch ein Werk Friedrich Nietzsches. 1968 verwendete Stanley Kubrick sie als Anfangsmusik seines Films "2001 - Odyssee im Weltraum". Dort hörte es der brasilianische Musiker Eumir Deodato, der das Stück 1972 in ein aktuelles Soundgewand kleidete. Und so kam es, dass Richard Strauss 23 Jahre nach seinem Ableben die Pop-Hitparaden enterte. Gesucht ist Titel des Stücks (bzw. des Buches). Aus diesem wird benötigt: der erste Buchstabe.

2. Frage

Zu Beginn der 1950er-Jahre gab es in den USA eine regelrechte Raketen- und UFO-Manie. Diese fand in allen Bereichen der Populärkultur ihren Niederschlag – auch in der Popmusik. Ein Beispiel dafür ist der "Flying Saucer Boogie" von Eddie Cletro aus dem Jahr 1952. Fünf Jahre später gelang es dann den Russen, den ersten künstliche Himmelskörper, einen Satelliten ins All zu schicken – was sicherlich die Gründung der NASA beschleunigt hat. Und welchen Namen trug dieser erste Satellit? Der zweite Buchstabe aus seinem Namen ist der zweite des gesuchten Wortes.

3. Frage

Nur knapp vier Monate später, am 1. Februar 1958 legten die Amerikaner nach und schickten ihren ersten Satelliten "Explorer 1" ins All. Am 10. Juli 1962 folgte dann der erste zivile Kommunikationssatellit, Telstar 1. Dieses Ereignis begeisterte den jungen britischen Musikproduzenten Joe Meek derart, dass er Telstar ein Lied widmete. Gesucht wird der Name der Gruppe, die das Lied spielte – übrigens die erste britische Gruppe, die in den USA einen Nummer-eins-Hit hatte. Lassen Sie den bestimmten Artikel weg, befindet sich der gesuchte Buchstabe im übriggebliebenen Wort an zweiter und an siebter Stelle.

4. Frage

1966 schrieb der US-amerikanische Kabarettist Tom Lehrer ein bitterböses satirisches Lied auf den Raketenforscher und "guten alten Amerikaner" Wernher von Braun. Dazu gesucht wird der Name des Weltraumbahnhofs der USA, auf dem bis 1968 die meisten Raketenstarts durchgeführt wurden. Zwischenzeitlich war er in Gedenken an den ermordeten Präsidenten John F. Kennedy umbenannt worden, heute heißt er wieder so, wie er vor 1964 hieß. Aus dem zweiten Wort der neunte, der letzte Buchstabe, ist der gesuchte.

5. Frage

So wie das erste Lied des Rätsels ist auch dieses fest mit der Raumfahrt assoziiert. Kein Wunder, denn "Fly Me To The Moon" war das erste Lied, das auf dem Mond erklang – abgespielt vom Kassettenrekorder eines der Astronauten der ersten Mondmission. Um welche Fassung des Liedes es sich dabei handelt, ist unklar. Die bekannteste stammt von Frank Sinatra. In der Sendung war die Sängerin Chris Connor zu hören, die das Lied 1954 aufnahm, als es noch den Titel "In Other Words" trug. Und welcher Astronaut spielte dieses Lied auf dem Mond? Zielführend ist der zweite von sechs Buchstaben seines Familiennamens.

6. Frage

Bereits ein paar Jahre vor der Mondladung hatte die US-Band The Byrds einen kleinen Hit mit Ihrem Lied "Mr. Spaceman". Vor allem der Sänger und Leadgitarrist, der mit seiner 12-saitigen Gitarre den Sound der Gruppe prägte, hegte eine besondere Begeisterung für alles Extraterrestrische. Aus seinem Vornamen der zweite Buchstabe ist der letzte des Rätsels.

