Der gesuchte Begriff bezeichnet eine grundlegende Bauform. Ohne ihn würden weder Autos noch Fahrräder von der Stelle kommen. Und auch viele andere Dinge des täglichen Lebens wären ohne den gesuchten Gegenstand oft recht formlos.

1. Frage

Im Mittelpunkt des Sonntagsrätsels steht diesmal die Harfe. Sie wird bereits in der Bibel erwähnt, frühe Abbildungen sind über 2000 Jahre alt. Speziell für die Harfe komponiert wurde in Europa erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Das erste Musikstück der Sendung trug den Titel "Sonate für Harfe" und entstand um 1762. Erraten werden soll der Komponist. Geboren wurde er am 8. März 1714 in Weimar, sein Werk rechnet man dem "Empfindsamen Stil" zu. In dem berühmten Bild von Adolph Menzel vom Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci sitzt der gesuchte Mann am Cembalo. Aus dem ersten von den drei Vornamen dieses zweitberühmtesten Vertreters einer deutschen Musiker- und Komponistendynastie wird gesucht: der dritte Buchstabe.

2. Frage

Die ersten Harfen waren sogenannte Bogenharfen, die sich wahrscheinlich aus einfachen Jagdbögen entwickelten. Ein Instrument, dessen Verwandtschaft zu diesen Ur-Harfe heute noch klar erkennbar ist und das in Afrika noch immer gespielt wird, ist die Kora. Ein Virtuose auf diesem Instrument ist Toumani Diabaté aus Mali. In der Sendung zu hören war seine Komposition "Elyne Road" vom 2008 erschienenen Album "The Mandé Variations". Die Frage dazu zielte auf den Resonanzkörper der Kora. Der besteht aus einem getrockneten Flaschenkürbis. Und wie nennt man diesen Hohlkörper, der in Afrika auch als Trinkgefäß verwendet wird? Der zweite oder der sechste Buchstabe aus seinem Namen ist der gesuchte.

3. Frage

Im Jazz spielte die Harfe lange keine Rolle. Aber – auch hier gab es Ausnahmen, wie zum Beispiel Alice Coltrane. Die Pionierin der Jazzharfe war in den 1950er Jahren aber eine andere, ebenfalls afroamerikanische Musikerin. Geboren wurde sie am 6. August 1932 in Detroit, verstorben ist sie am 13. April 1986. In der Sendung spielte sie auf ihrer "Hip Harp" die George Gershwin-Komposition "The Man I Love". Der benötigte Buchstabe befindet sich in ihrem Vornamen an sechster und im Familiennamen an dritter Stelle.

4. Frage

Wie das erste Stück der Sendung trug auch Musik Nummer vier den Titel "Sonate für Harfe", stammte aber aus dem Jahr 1939. Bereits 1929 hatte ein gewisser Adolf Hitler am Schaffen dieses Komponisten Anstoß genommen. Nachdem auch Goebbels ihn als "atonalen Geräuschemacher" diffamiert hatte, hielt der Komponist es für ratsam, Deutschland den Rücken zu kehren – und ging zunächst in die Schweiz, und 1940 in die USA ins Exil. Geboren wurde er am 16. November 1895 in Hanau, gestorben ist er 1963 in Frankfurt am Main. Aus seinem Familiennamen wird gesucht: der sechste Buchstabe.

5. Frage

War die Rolle der Harfe im Jazz schon marginal, so kam sie in der Countrymusik fast gar nicht vor. Aber eben nur fast. Platz fand sie zum Beispiel im Ensemble des Geigers Spade Cooley, einem Mann mit ein paar sehr unangenehmen Wesenszügen, um es mal vorsichtig auszudrücken. In der Sendung zu hören war das von ihm komponierte und dann gleich auch ganz unbescheiden nach sich selbst benannte Instrumentalstück "Spadella" aus dem Jahr 1946. Die zugehörige Frage zielt auf die Genrebezeichnung dieser Musik. Angesiedelt ist sie im Grenzgebiet zwischen Country und Jazz. Ihr Name besteht aus zwei Wörtern. Der zweite oder der fünfte Buchstabe ist der gesuchte.

6. Frage

In der Popmusik wurde die Harfe vor allem Reminiszenzen an klassische Musik verwendet –zum Beispiel in "She’s Leaving Home" von den Beatles. Im Jahr 2004 erschien das Debut-Album einer Musikerin, die man sozusagen als das "Fräuleinwunder der Harfe" in der Popmusik bezeichnen könnte. In der Sendung zu hören war das Lied "On A Good Day" von ihrem 2010 erschienen dritten Album "Have One On Me". Und wie heißt diese 1982 in Kalifornien geborene Singer-Songwriterin? Den gesuchten Buchstaben finden Sie in ihrem Familiennamen an erster Stelle oder im Vornamen an Position vier und fünf.

