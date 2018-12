Rätseln Sie mit! Was ist denn da drum herum?

2682. Ausgabe

Von Ralf Bei der Kellen

Ein Mann spaziert über einen Feldweg bei Hannover (Niedersachsen), als am Horizont die Sonne untergeht. (dpa / Julian Stratenschulte)

Am 21. Dezember ist der lichtärmste Tag des Jahres: die Wintersonnenwende. Deshalb dreht sich in der der 2682. Ausgabe des Sonntagsrätsels alles um die Sonne. Gesucht wird ein Wort mit sechs Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Das Lied "That Lucky Old Sun" war 1949 ein großer Hit für Frankie Laine in den USA. Ähnlich wie in "Old Man River" wird hier das (vergebliche) menschliche Streben einer scheinbar gleichgültigen Natur gegenübergestellt. Beide Lieder befanden sich 1957 auch auf dem Debutalbum eines US-amerikanischen Sängers, der später mit Liedern wie "A Change Is Gonna Come" oder "Wonderful World" große Hits hatte. Der gesuchte Künstler starb am 11. Dezember 1964 im Alter von 33 Jahren, als er von der Betreiberin eines Hotels vermutlich in Notwehr erschossen wurde. Aus seinem Familiennamen soll gefunden und notiert werden: der vierte Buchstabe.

2. Frage

1898 gastierte der italienische Musiker und Komponist Eduardo di Capua im russischen Odessa. Ihm war kalt und er hatte Heimweh. Als dann eines Morgens die Sonne aufging, soll er sich der Legende nach derart gefreut haben, dass ihm eine Melodie einfiel. Er versah sie mit einem bereits existierenden Gedicht aus seiner neapolitanischen Heimat – fertig war der Welterfolg. 1961 sang Elvis das Lied dann als "It's Now Or Never". Bereits ein Jahr zuvor brachte Rayburn Anthony das Lied als "There's No Tomorrow" bei Elvis' alter Plattenfirma Sun Records heraus. Ein Sonnenaufgang kam in beiden Texten allerdings nicht mehr vor. Aus dem italienischen bzw. neapolitanischen Originaltitel soll gefunden und notiert werden: vom ersten Wort der erste, vom zweiten Wort der zweite oder vom dritten Wort der dritte Buchstabe.

3. Frage

Am zuverlässigsten von der Sonne beschienen wird man am Äquator. Diesen Umstand nahm 1967 Serge Gainsbourg zum Ausgangpunkt für sein Lied "Sous Le Soleil Exactement". Gesucht wird die Schauspielerin und Sängerin, die das Lied in dem Musical "Anna" sang. Geboren wurde sie am 22. September 1940 in Dänemark. 1959 wurde sie von Jean-Luc Godard entdeckt, der sie in seinem Film "Außer Atem" haben wollte. Da ihre Rolle eine Nacktszene vorsah, lehnte sie ab. Was sie aber nicht davon abhielt, Godard 1961 zu heiraten und doch noch in einigen seiner Filme mitzuspielen. Außer in den Filmen ihres Ehemanns Jean-Luc Goddard spielte später noch für Volker Schlöndorff und Rainer Werner Fassbinder. Aus ihrem Künstlernachnamen wird gesucht: der dritte Buchstabe.

4. Frage

Von Evard Grieg bis Richard Strauss – in der Klassik wimmelt es geradezu von vertonten Sonnenaufgängen. Der in Frage vier gesuchte ist vielleicht der bombastischste von allen – neben einem riesigen Chor kommt ein ebensolches Orchester zum Einsatz (vier Harfen!). "Seht die Sonne" ist das Finale eines Oratoriums mit dem Titel "Gurrelieder", das am 23. Februar 1913 in Wien uraufgeführt wurde. Ebendort geboren wurde am 13. September 1874 der Komponist des Stückes, der am 13. Juli 1953 in Los Angeles verstarb. Gesucht wird: der vierte Buchstabe aus seinem Vornamen.

5. Frage

2006 stelle der kanadische "Cirque du Soleil" eine Show mit dem Titel "Love" vor. Die Handlung hatte man um Charaktere aus Liedern der Beatles gesponnen. Die Musik dazu bestand aus von Produzent George Martin und seinem Sohn Giles neu abgemischten und teilweise stark verfremdeten Beatles-Songs. Eines dieser Stücke trug den seltsamen Titel "Gnik Nus". Gesucht wird aus dem Originaltitel des Liedes (das auf der LP "Abbey Road" enthalten ist) derjenige Buchstabe, der in beiden Wörtern an dritter Stelle steht.

6. Frage

Am 13. Dezember ist Heinz Georg Kramm alias Heino 80 Jahre alt geworden. Zu diesem Jubiläum hat er ein Album veröffentlicht, dessen Titel "und Tschüss" nahelegt, dass es sein Letztes sein könne. Das ZDF widmete ihm eine Dokumentation mit dem Titel "Der Sänger der Deutschen", die Heino mit all den ihn umgebenden Kontroversen darstellte. 2013 erregte er wieder einmal die Gemüter mit der Veröffentlichung des Albums "Mit freundlichen Grüßen". Auf diesem interpretierte er Lieder von Musikern wie den Ärzten oder Peter Fox. Eines davon trägt den Titel "Sonne". Und von welcher deutschen Band stammt dieses Lied? Der zweite Buchstabe aus ihrem Namen ist der gesuchte.

