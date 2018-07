Rätseln Sie mit! Was haben Sie denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Miträtseln! (Deutschlandradio / Ellen Wilke)

Am 8. Juli 1776 wurde in Philadelphia erstmals die Unabhängigkeitserklärung der USA verlesen. Dazu wurde die Liberty Bell geläutet. Der rote Faden des Rätsels sind daher: Glocken. Wir suchen ein Hauptwort mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Der Klang von Glocken war vor allem bei klassischen Komponisten beliebt, mittels der Röhrenglocken lässt er sich leicht imitieren. Aber auch auf dem Klavier lassen sich passable Imitationen zustande bringen – wie zum Beispiel Debussy in seinem Stück "Die versunkene Kathedrale" bewies. Und von Debussy stammte das erste Lied der Sendung: "Les Cloches" – Die Glocken. Gefunden werden soll die Sängerin des Liedes, eine US-amerikanische Sopranistin. Geboren wurde sie am 15. September 1945 in Augusta im US-Bundesstaat Georgia. Ihre Eltern waren beide in der Bürgerrechtsbewegung aktiv. Sprungbrett für ihre Karriere waren vor allem die Opern Richard Wagners. Fünf Grammys wurden dieser afro-amerikanischen Sängerin im Laufe ihres Lebens verliehen. Aus ihrem Vornamen der zweite oder der sechste Buchstabe ist der erste dieses Rätsels.

2. Frage

Gesucht wird ein Komponist, in dessen Werk Glocken eine ganz besondere Rolle spielen. Sein Großvater betrieb eine Glockengießerei und so gehörten die Klänge der bronzenen Großtöner zu den prägenden musikalischen Erlebnissen dieses Mannes. Geboren wurde er am 16. April 1893 in Barcelona, gestorben ist er ebendort am 30. Juni 1987. Zu seinen prominenten Einflüssen gehörten Claude Debussy und Erik Satie. In der Sendung zu hören war er selbst am Klavier mit der Komposition "Obscur" aus dem Zyklus "Cants Màgic", den er zwischen 1917 und 1919 komponierte. Zielführend ist der erste oder der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

3. Frage

Auch in der Rockmusik können Glocken eine prominente Rolle spielen. So ließ die Australische Rockband AC/DC für eines ihrer Lieder extra eine 910 Kilogramm schwere Glocke gießen. In der Sendung zu hören war das Lied nicht von AC/DC, sondern von Robin Nolan, in dessen Musik sich sozusagen Angus Young und Django Reinhardt die Hand reichen. Die zugehörige Frage zielte auf den Titel des Liedes. Er besteht aus zwei Wörtern, notiert werden sollte der erste Buchstabe des zweiten Wortes.

4. Frage

Die eingangs erwähnte Liberty Bell ist oft besungen worden. Die bekannteste ihr gewidmete Komposition trägt den Titel "Liberty Bell March". Viele werden das Musikstück als Erkennungsmelodie der britischen TV-Serie "Monty Python's Flying Circus" kennen. Gesucht wird auch hier der Komponist. Im Hauptberuf war er Kapellmeister, nebenbei komponierte er Märsche und Operetten. Geboren wurde er am 6. November 1854 in Washington D.C., er verstarb am 6. März 1932 in Reading, Pennsylvania. Nach ihm wurde sogar ein (nicht gerade kleines) Instrument benannt. Aus seinem zweiten Vornamen der vierte Buchstabe bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Im November 1950 hatte das Musical "Guys and Dolls" am Broadway Premiere. Einer der beiden Hauptcharaktere ist ebenfalls ein Kapellmeister, bzw. eine Kapellmeisterin: Sarah Brown leitet eine Heilsarmeekapelle. Nachdem sie sich zu einem Drink hat verführen lassen, singt sie in beschwipstem Zustand das Lied "If I Were A Bell". Und wer hat das Musical geschrieben? Fünf mal war dieser Mann für einen Oscar nominiert, gewonnen hat er ihn schließlich für das Lied "Baby, It's Cold Outside". Aus seinem Familiennamen (der die deutsche Herkunft seiner Eltern verrät) wird der dritte oder der sechste Buchstabe gesucht.

6. Frage

1970 war ein gutes Jahr – zumindest für die gesuchte Künstlerin. Da wurde sie nämlich in Wien von dem Kabarettisten Gerhard Bronner entdeckt. Und der schrieb auch gleich ein Lied für sie, das bis heute zu den Klassikern des Austropop gehört: "Wie a Glock'n". Geboren wurde sie am 29. September 1945 in Wien. Der erste Buchstabe aus ihrem Vor- oder ihrem Familiennamen ist der letzte dieses Rätsels.

