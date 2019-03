Rätseln Sie mit! Was gibt‘s heute Nachmittag?

Von Ralf bei der Kellen

Das heutige Rätsel dreht sich um den Sonntag und Lieder, die ihn besingen. (imago / Ikon Images)

Am 3. März 321 legte der römische Kaiser Konstantin per Edikt fest, dass der siebte Tag der Woche der Sonntag ist. Zudem ist der 3. März seit ein paar Jahren der Internationale Tages des Sonntagsschutzes. Daher ist der Sonntag der rote Faden des 2693. Sonntagsrätsels.

1. Frage

Lieder über den Sonntag gibt es gefühlt hunderttausende. Deshalb begann die Sendung mit dem Lied, das vielen (und zumal vielen Sonntagsrätselhörern) vielleicht als erstes zu diesem Thema einfällt. Der Titel: "Ich möchte am Montag mal Sonntag haben". Gesucht wird: der erste Buchstabe aus dem Familiennamen der Sängerin (die auch für den Text verantwortlich zeichnete).

2. Frage

Johannes Brahms kam schon in der 2691. Sendung als Gedichtvertoner vor. Als solcher tritt er auch diesmal in Erscheinung mit dem Lied "Sonntag". Und aus wessen Feder stammt die Gedichtvorlage? Der gesuchte Dichter wurde am 26. April 1787 in Tübingen geboren, wo er am 13. November 1862 auch verstarb. Er war Jurist und Literaturwissenschaftler und 1848 sogar Mitglied der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Notiert werden soll: der zweite Buchstabe aus seinem Vornamen oder der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen.

3. Frage

"Domenica è sempre domenica", also "Sonntags ist immer Sonntag" ist der Titel eines italienischen Films von 1958 mit u.a. Vittorio de Sica und Dario Fo. Das Titellied sang Mario Riva. Eine wesentlich swingendere Version stammt von Paolo Bacelieri, der später auch als Duettpartner von Sophia Loren in Erscheinung trat. Gesucht wird der Name der italienischen Filmmetropole im Südosten Roms. Die große Zeit dieses "italienischen Babelsberg" waren die 1950er und 1960er Jahre. Aus dem Namen dieser "Filmstadt" wird gesucht: der erste oder der fünfte Buchstabe.

4. Frage

Da in einer Demokratie ja auch Minderheitenmeinungen Gehör finden sollen, kommt hier auch ein Sonntagsverachter zu Wort. Die Musik zu "Je Hais Les Dimanches", zu Deutsch "Ich hasse Sonntage", schrieb 1950 Florence Véran. Den Text dazu sang in der in der Sendung zu hörenden Fassung der Dichter höchstpersönlich. Geboren wurde er am 22. Mai 1924 in Paris, gestorben ist er am 01. Oktober 2018. Gesucht, gefunden und notiert werden solle: aus seinem Vornamen der zweite Buchstabe.

5. Frage

Die Bedeutung des Sonntags für die Amerikaner Afrikanischer Herkunft nahm 1943 ein Komponist, Pianist und Bandleader in den Fokus. Das zweite Stück seiner Suite "Black, Brown & Beige" trägt den Titel "Come Sunday". In der Sendung zu hören war es nicht in der bekannten Fassung mit Mahalia Jackson, sondern in einer Instrumentalfassung mit dem Komponisten am Piano und Ray Nance an der Geige. Der gesuchte Buchstabe befindet sich im Künstlervornamen des Komponisten an vierter und letzter Stelle; in seinem Familiennamen ist es der erste Buchstabe.

6. Frage

Die Sendung begann mit einem deutschen Chanson aus dem Jahr 1963 – und sie endete mit einem aus dem Jahr 2018. Auf dem aktuellen Album "Schafe, Monster und Mäuse" der Gruppe Element Of Crime befindet sich das Lied "Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang". Gesucht ist der Name des Sängers der Gruppe. Zielführend ist der vierte Buchstaben – und zwar egal, ob aus seinem Vor- oder seinem Familiennamen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.