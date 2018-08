Rätseln Sie mit! Und wie sieht Ihre aus?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Miträtseln!

Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben. Mal ist es stabil wie Gold – und mal nicht. Zu möglichen Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Bankberater, vielleicht hat ihr Apotheker auch eine.

1. Frage

In den USA, wo man es vom Tellerwäscher zum Millionär bringen können sollte, war der "Goldrush" ein Symbol für das individuelle Streben nach Glück. Das deutsche Wort "Goldrausch" ist übrigens eine phonetische Übersetzung: "to rush" heißt eigentlich "sich beeilen, hetzen, rasen". Das bekannteste vom Goldrausch inspirierte Kunstwerk ist wohl ein Film aus dem Jahr 1925 mit dem Titel "The Gold Rush". In der Sendung zu hören war ein Stück aus der Musik zu diesem Stummfilm. Der dritte Buchstabe aus dem Vor- oder dem Familiennamen des Komponisten ist der erste des Rätsels. Der Mann war übrigens auch Hauptdarsteller und Regisseur des Filmes.

2. Frage

Auch deutsche Künstler ließen sich vom Goldrausch inspirieren. Zum Beispiel Bertold Brecht und Kurt Weill. 1927 schrieben sie den "Alabama Song" als Teil eines Singspiels und später eine Oper, in der es um eine fiktive Goldgräberstadt geht. Der siebte oder der achte Buchstabe aus ihrem Namen ist der zweite des Rätsels.

3. Frage

Auch Giacomo Puccini befasste sich mit dem Goldrausch. Seine Oper "La Fanciulla Del West" bedient sich wie der Film "The Gold Rush" der gängigen Klischees, inklusive verstecktem Gold und ehrbarer Bardame. Bevor es zu Happy End kommt, singt die Hauptfigur, den Tod vor Augen, die Arie "Ch’ella mi creda libero e lontano". In der Uraufführung besorgte das kein geringerer als Enrico Caruso. Später wurde die Rolle dann oft von einem anderen großen Tenor gesungen. Geboren wurde er am 21. Januar 1941 in Madrid. Aus seinem Vornamen (der genaugenommen sein zweiter Vorname ist) wird gesucht: der zweite Buchstabe.

4. Frage

Das bekannteste Stück Popmusik über den Goldrausch ist sicher das Lied "After The Goldrush" von Neil Young. Von ihm gibt es viele Interpretationen – von kongenial bis furchtbar. 1972 nahm auch eine griechische Künstlerin das Lied auf, die ansonsten kaum mit Rock und Pop in Berührung gekommen ist. Geboren wurde sie am 13. Oktober 1934 auf Kreta. Der erste oder der dritte Buchstabe aus ihrem Vornamen ist der vierte des Rätsels.

5. Frage

Das Lied "Gold" von Peter Blegvad aus dem Jahr 1990 ist eigentlich eine vertonte Kurzgeschichte. In ihr geht es um einen Mann und eine Frau, die sich auf die Suche nach Gold machen, statt der erhofften Reichtümer aber etwas viel größeres finden, nämlich: die Liebe. Die Frage dazu zielt auf die Rohform des Goldes, das die Goldsucher aus Flüssen wie zum Beispiel dem Klondike wuschen. Ein Wort englischen Ursprungs; benötigt wird der dritte oder der vierte von sechs Buchstaben.

6. Frage

Zum Schluss geht es noch mal zurück nach Kalifornien, auch bekannt als "The Golden State". In der Sendung zu hören war die Gruppe Motorpsycho mit ihrem Lied "Go To California", verbunden mit der Frage, aus welchem europäischen Land diese Band stammt. Dass man dort von ein bisschen mehr wärmender Sonne träumt, ist nur verständlich. Acht Buchstaben hat der Name des Landes, für das Lösungswort relevant ist der fünfte oder siebte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.