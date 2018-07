Rätseln Sie mit! So viel Kultur so früh am Tag?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Miträtseln! (dpa / picture alliance / Maximilian Schönherr)

Vom 14. auf den 15. Juli 1683 begann die sogenannte zweite Wiener Türkenbelagerung - und mit ihr der Legende nach die Kaffeehauskultur. Kaffee und sein Gegenspieler Tee sind also diesmal Thema. Gesucht wird ein Wort mit sieben Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

Als Regisseur Josef von Sternberg 1929 nach einer Hauptdarstellerin für seinen nächsten Film suchte, suchte er zunächst vergeblich – keine der Damen passte. Also castete er im zweiten Durchgang auch unbekannte Schauspielerinnen. Diese sollten unter anderem ein freches Chanson vortragen. Die Mimin, die die Rolle dann schließlich bekam, erschien völlig unvorbereitet. Statt des frechen Liedes sang sie einen amerikanischen Schlager: "You're The Cream In My Coffee". Sie bekam die Rolle und wurde mit ihr zu einer Schauspielerin von internationalem Rang. Geboren wurde sie am 27. Dezember 1901 im Berliner Stadtteil Schöneberg. Der gesuchte Buchstabe ist der erste ihres Vornamens.

2. Frage

Das bekannteste Lied über den Tee ist wahrscheinlich "Tea For Two" von 1925. Sogar der Komponist Dimitri Schostakowitsch hatte schon davon gehört. Vier Jahre später arrangierte er es Lied in der Rekordzeit von 45 Minuten um – angeblich aufgrund einer Wette mit seinem Freund, dem Dirigenten Nikolai Malko. Dieser frühe "Remix" wurde daraufhin zu einem Hit in Russland. Der Titel, den Schostakowitsch "seiner" Komposition gab, besteht aus zwei Wörten. Benötigt wird: der zweite Buchstabe aus dem ersten Wort. Kleiner Tipp: es ist der Name einer Insel im Südpazifik.

3. Frage

Zurück zum Kaffee: In vielen Ländern hat man dessen Zubereiten zu einer Kunst erhoben – man denke nur an die Wiener Kaffeehäuser. Dasselbe gilt für Italien. Der Espresso wurde in Mailand erfunden und ist in Italien sozusagen Standard – bestellen sie dort "Kaffee", bekommen sie in der Regel einen Espresso. Und wie nennt man in Italien die Person, die für dessen Zubereitung verantwortlich ist? Der sechste Buchstabe aus dieser Bezeichnung ist der gesuchte. Passend zur Frage sang Toni Mahoni, der zwar kein Italiener ist, sondern ein waschechter Berliner, das Lied vom Kaffee.

4. Frage

Eine vor allem im Orient von alters her praktizierte Methode, die Zukunft vorherzusagen, ist das Lesen im Kaffeesatz. Chinesische Weissager praktizieren dasselbe mit den Blättern des Tees. Eine solche "Tea Leaf Prophecy" besang 1988 Joni Mitchell. Im Jahr 2007 nahm sie dieses Lied noch einmal auf – und zwar mit einem Jazzpianisten, der seit langen ihr Freund ist. Schon 1979 hatten die beiden auf ihrem Album "Mingus" zusammen gespielt. Bekannt geworden ist der Mann vor allem als Pianist von Miles Davis. Notiert werden soll der fünfte Buchstabe aus seinem Vornamen (der genaugenommen sein Spitzname ist).

5. Frage

1982 gründete sich in Lyons die französische Art Pop Band L’Affaire Louis Trio. Ihre subtile Mischung aus Popmusik und Jazz blieb hierzulande weitgehend unbekannt. In der Sendung zu hören war ihre Single "Bois Ton Café" aus dem Jahr 1988. Die Frage dazu zielte auf das Land, das heute der weltweit führende Kaffeeproduzent ist. Der Name des Landes besteht aus neun Buchstaben, der gesuchte befindet sich an letzter Stelle.

6. Frage

Ein "Tea For Two" mit dem gesuchten Musiker kann sich als recht unromantische Angelegenheit entpuppen. Das musste vor ein paar Jahren auch ein Filmemacher erfahren, der einen Dokumentarfilm über unseren Mann machen wollte und dem der Mitt-70er zum Abschluss der Dreharbeiten einen Schlag mit seiner Krücke verpasste. Geboren wurde er am 19. August 1939 in London, berühmt wurde er als Schlagzeuger der Rockband Cream. In der Sendung zu hören war er als Sprecher in einem Stück der US-amerikanischen Band Masters Of Reality, in dem er mit deutlichen Worten den Amerikanern Nachhilfe in Sachen Teezubereitung gab. Der Titel: "T.U.S.A.". Notiert werden sollen zwei Buchstaben aus dem Namen des Musikers: der fünfte aus seinem Vornamen und der vierte aus seinem Familiennamen. Nicht wundern – es ist zweimal derselbe Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur - Sonntagsrätsel - Postfach 10819 Berlin oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 8503 29 5608.