Rätseln Sie mit! Früher ein Eigenname, heute eine Funktion

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Miträtseln!

Seit 1991 wird an jedem 1. Oktober auf Initiative der Vereinten Nationen der "Internationale Tag der Älteren Generation" begangen. Daher geht es im 2671. Sonntagsrätsel um das Thema Älterwerden. Das gesuchte Wort hat zwei Silben, sechs Buchstaben und entstammt der griechischen Mythologie.

1. Frage

1796 vertonte Joseph Haydn ein Gedicht seines Zeitgenossen Johann Wilhelm Ludwig Gleim mit dem Titel "Der Greis". Wenn man heute einen sehr alten Menschen mit einem Synonym belegen will, benutzt man häufig den Namen einer biblischen Figur. Er ist der älteste in der Bibel erwähnte Mensch, 969 Jahre alt soll er geworden sein. Aus seinem Namen der erste Buchstabe ist der erste des Rätselwortes.

2. Frage

Immerhin 94 Jahre alt wurde der in Frage zwei gesuchte Sänger. Sein Lied "My Get Up And Go" hatte seinen Ursprung in einem Diebstahl. In einem kleinen Imbiss in Wisconsin war auf der Rückseite der Speisekarte das Gedicht eines anonymen Dichters abgedruckt. Unser Mann ließ die Karte mitgehen und vertonte das Gedicht. Herausgekommen ist eines der positivsten und zugleich frechsten Lieder über das Älterwerden. Der Komponist der Liedes wurde am 3. Mai 1919 in New York geboren, wo er auch am 27. Januar 2014 starb. Der gesuchte Buchstabe findet sich in seinem Vornamen an zweiter und vierter, in seinem Familiennamen an zweiter, dritter und fünfter Stelle.

3. Frage

Viele Lieder, die sich mit dem Thema "älter werden" befassen, sind entsetzlich rührselig. Auch das Lied "Goin' Back" ist von vielen Künstlern unnötig mit akustischen Sirup übergossen worden. Am zurückhaltendsten ist noch die Version von den Byrds aus dem Jahr 1967. Geschrieben wurde das Lied von einer Frau, die die erfolgreichste Songwriterin des vergangenen Jahrhunderts sein dürfte. 118 ihrer Lieder platzierten sich in der Billboard Hot 100-Hitparade. Mit ihrem Album "Tapestry" gelang ihr 1971 dann unter eigenem Namen einen Riesenerfolg. Geschätzte 75 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Aus ihrem Künstlernachnamen wird der dritte Buchstabe gesucht.

4. Frage

Auch der in Frage vier gesuchte Komponist ist eine Art Rekordhalter. Geboren wurde er am 11. Dezember 1908 in New York City, gestorben ist er ebendort am 5. November 2012. Komponiert hat er bis drei Monate vor seinem Tod. In der Sendung zu hören war die Komposition "Figment 5" für Solo-Marimba, die er mit 101 Jahren schrieb. Und wie heißt dieser erstaunliche Mann? Gesucht wird der sechste und letzte Buchstabe aus seinem Vornamen oder der vierte aus seinem Familiennamen.

5. Frage

Eines der anrührendsten Musikstücke über das Altern stammt von Jacques Brel und trägt den Titel "Les Vieux". Wobei das Lied selbst auch schon 65 Jahre auf dem Buckel hat und man heute sicher anders alt wird als der Komponist es hier beschrieb. Nun ist das mit Brel so eine Sache: Wenn andere ihn singen, wird es schon schwierig. Wenn er dann auch noch übersetzt wird, ist es oft ganz aus. Der gesuchte Künstler bildet da eine Ausnahme. Er hat sich lange mit den Liedern des großen Belgiers beschäftigt und ist ihm vielleicht so nahe gekommen, wie man das in einer anderen Sprache eben kann. Seine deutsche Fassung von "Les Vieux" trägt den Titel "Die Alten". Aus dem Familiennamen des am 26. März 1951 in Berlin geborenen Liedermachers wird der zweite Buchstabe gesucht.

6. Frage

Natürlich kann man sich auch ganz einfach weigern, alt zu werden. Oft sorgt diese Haltung allerdings für unfreiwillige Komik. Andererseits kann es aber auch bedeuten, immer für neue Ideen und Eindrücke offen zu bleiben. Gerade mal 49 Jahre alt wurde der Sänger der Band, die das letzte Lied der Sendung spielten: "I Don't Wanna Grow Up". Er hatte also nicht die Gelegenheit, das Motto dieses von Tom Waits geschriebenen Liedes in die Tat umzusetzen. Und wie heißt diese US-amerikanische Rock- bzw. Punkband? Sie hat sogar ein eigenes Museum – in Berlin. Vom Wort nach dem bestimmten Artikel wird der erste Buchstabe benötigt.

