Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Viel Spaß beim Miträtseln! (dpa picture alliance epa Gustavo Graff / Handout)

Das gesuchte Adjektiv mit zwei Silben ist sehr bekannt, obwohl es etwas eher Unbekanntes beschreibt. Damit passt es zu den Musikstücken der Sendung – weniger bekannte Fassungen von bekannten Liedern.

1. Frage

2007 brachte der Gitarrist Brian Setzer ein Album heraus, auf dem er mit seiner Big Band bekannte Stücke aus dem Bereich der Klassischen Musik adaptierte. So machte er aus einer Melodie von 1875 ein swingendes Stück Rockabilly mit dem Titel "One More Night With You". Und wer lieferte die Vorlage? Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses norwegischen Komponisten, Jahrgang 1843, ist der erste des Rätsels.

2. Frage

Das ganze funktioniert aber auch andersherum. Das zweite Musikstück der Sendung war die Adaption eines bekannten Popsongs durch einen der berühmtesten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts. Wobei dieses Lied heute schon den Status eines Klassikers hat: "It Ain’t Necessarily So" aus der Oper "Porgy And Bess" von George Gershwin. Der gesuchte Geiger spielte sein Arrangement gerne als Zugabe. Geboren wurde er vermutlich 1901 in Vilnius, gestorben ist er am 10. Dezember 1987 in Los Angeles. Seine Trio-Einspielungen mit Arthur Rubinstein am Klavier und Emanuel Feuermann am Cello gehören zu den Sternstunden der aufgenommenen Musik. Aus seinem Familiennamen wird der zweite oder der fünfte Buchstabe gesucht.

3. Frage

"Lili Marleen" hat wie kaum ein zweites Lied im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben. Bekannt wurde es in der Version mit Lale Andersen von 1939, die ab 1941 auf dem Soldatensender Belgrad gespielt wurde. Das Lied lief täglich vor den letzten Nachrichten und wurde bald zu einem Hit bei allen Kriegsparteien. Die Komposition von Norbert Schulze, der für seine Nazi-Propaganda-Lieder später heftig kritisiert wurde, war allerdings bereits die dritte Vertonung dieser Verse. Die erste besorgte der Dichter selbst – und zwar im Jahr 1915. Diese Version hat 2014 die Gruppe Die Grenzgänger neu aufgenommen. Gesucht wird der erste Buchstabe aus dem Vornamen des Dichters und Komponisten.

4. Frage

Dass die "Die Moritat von Mäckie Messer" zum Internationalen Gassenhauer wurde, hat Komponist Kurt Weill nicht mehr miterlebt. Fünf Jahre nach Weills Tod machte Louis Armstrong das Lied zum Hit, den von Frank Sinatra bis Catarina Valente alle sangen. Auch Lotte Lenya nahm das Lied neu auf – mit derselben Band auf, die schon Armstrong begleitet hatte. Dessen Produzent heckte daraufhin die Idee aus, die beiden gemeinsam vor das Mikrofon zu holen. Und das geschah dann auch, allerdings blieben die Bänder unveröffentlicht – wahrscheinlich aufgrund von Lotte Lenyas Schwierigkeiten mit der Jazz-Phrasierung. 1995 fand Richard Weize, damaliger Inhaber der kleinen Plattenfirma Bear Family Records, die Bänder und veröffentlichte sie in einer Lotte Lenya-Werkschau. In der Sendung war ein Zusammenschnitt aus den Proben vom 28. September 1955 zu hören. Bitte notieren Sie den dritten Buchstaben aus dem Geburtsort von Lotte Lenya.

5. Frage

Ebenfalls im Jahr 1955 nahm Peter Sellers das Lied "Never Never Land" auf, in dem er in verschiedenen seltsamen Stimmlagen singt – darunter auch der von Bluebottle, seinem Charakter aus der BBC-Comedy-Serie "The Goon Show". Das Lied, das ihm dabei als Vorlage diente, dürfte vor allem älteren Hörern noch im Ohr sein. Der deutsche Originaltitel besteht aus vier Wörtern, Sie benötigen aus dem zweiten oder dem vierten Wort den zweiten Buchstaben.

6. Frage

Der Pianist Irving Fields wurde 1915 als Yitzhak Schwartz in New York City geboren. Großen Erfolg hatte er 1959 mit der LP "Bongos and Bagels". Auf ihr brachte er Easy Listening-Fassungen bekannter israelischer und/oder jüdischer Lieder zu Gehör. Darunter auch das Lied, das in der Sendung zu hören war. Sein Titel wird manchmal mit drei, mal mit zwei Wörtern geschrieben. Sie brauchen auf jeden Fall den letzten Buchstaben aus den letzten beiden Wörtern. Kleiner Tipp für Online-Leser: eines der gesuchten Wörter ist eine bekannte israelische Grußform.

