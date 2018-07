Rätseln Sie mit! Ach, sind Sie auch hier?

Von Ralf Bei der Kellen

Gesucht wird ein aus dem Englischen entlehntes Adverb, das eine Art der Beteiligung am nie endenden Informationsfluss beschreibt. Anlässlich des erstmaligen Erscheinens der "Einkommenden Zeitungen" in Leipzig am 1. Juli 1650 geht es in dieser Rätselausgabe um das Thema "Zeitung".

1. Frage

Den Auftakt macht eine britische Rockgruppe, von der die meisten schon einmal gehört haben werden. Im November 1966 nahm sie ein Lied mit dem Titel "Yesterday’s Paper" auf, in dem der Sänger fragt, wer schon gerne die Zeitung von gestern liest. Die Band war hier ausnahmsweise mal nicht besonders rockig, es ist sogar ein Vibraphon zu hören. Wenn man den bestimmten Artikel beiseite lässt, besteht der Name der Gruppe aus zwei Wörtern. Gesucht wird der zweite Buchstabe aus dem ersten oder der dritte Buchstabe aus dem zweiten Wort.

2. Frage

Dass man aus dem Inhalt von Zeitungen auch Kunst machen kann, bewies Mitte der 1920er-Jahre ein 1898 in Leipzig geborener Komponist, der einer der wichtigsten Schüler von Arnold Schönberg war. Ende der 1920er-Jahre traf er dann auf einen berühmten Schriftsteller, mit dem er bis zu dessen Tod immer wieder zusammenarbeitete. In der Sendung zu hören war aus den "Zeitungsausschnitte(n) für Gesang und Klavier, Op. 11" das Stück "Heiratsannonce (Liebeslied eines Grundbesitzers)". Aus dem Vornamen des 1962 in Berlin verstorbenen Komponisten der dritte oder der vierte Buchstabe ist der zweite des Rätselwortes.

3. Frage

In vielen Metropolen gibt es sogenannte Zeitungsviertel. In Berlin war das ab Ende des 19. Jahrhunderts die südliche Friedrichstadt, in London war es die Fleet Street. Und zu New York fällt einem da gleich der Times Square ein. In der Sendung zu hören war das "Times Square Ballet" aus dem Musical "On The Town" von 1944. Im Oeuvre seines Komponisten steht es im Schatten eines anderen Musicals, das ebenfalls in New York spielt. Gefunden und notiert werden soll der erste Buchstabe aus dem Vornamen des Komponisten, den man auch als Dirigent kennt.

4. Frage

Aus der LP "One Vote For Tomorrow" aus dem Jahr 1970 war das Lied "The Sad Clown And The Newspaper" zu hören. Den Sänger kennen sicher die meisten – aber eben nicht so. Auch auf Niederländisch und Französisch interpretiert(e) er seine Lieder – meistens aber singt er sie auf Deutsch. Und in dieser Sprache dürfte der am 21. Dezember 1942 in Berlin geborene Liedermacher einer der bekanntesten Sänger überhaupt sein. Der dritte Buchstabe aus seinem Vornamen bringt sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Wenn heutzutage jemand Gitarre spielt und dazu auf deutsch singt, nennt man ihn nicht mehr "Liedermacher", sondern "deutscher Sing-Songwriter". Das gilt auch für den 1981 in Karl-Marx-Stadt geborenen Matthias Schrei, der unter dem Künstlernamen ist "Blockflöte des Todes" auftritt. In der Sendung zu hören war das Lied "Zeitung" aus dem Album "Fifty Shades Of Earl Grey" aus dem Jahr 2015. Die Frage zielt auf das Jahr 1941. Da portraitierte Orson Wells in seinem berühmtesten Film einen Zeitungsmogul, der an den Verleger William Randolph Hearst angelehnt war. Aus dem amerikanischen Originaltitel des Films gesucht wird: vom ersten Wort der siebte und letzte oder vom zweiten Wort der dritte und vorletzte Buchstabe.

6. Frage

Die türkische Tageszeitung "Hürriyet" existiert seit 70 Jahren, seit 2016 ist sie die auflagenstärkste Tageszeitung des Landes. Denselben Titel trägt ein eritreisches Befreiungslied, das 2004 von der niederländischen Gruppe The Ex interpretiert wurde. Und was bedeutet der verheißungsvolle Name "Hürriyet" auf Deutsch? Aus diesem Wort soll notiert werden: der dritte oder der sechste Buchstabe.

