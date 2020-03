Nikola Tesla im Jahr 1899. (picture alliance / Anka Agency International)

Radiokunst to go: Drei Hörstücke im Taschenformat. Heute unter anderem mit einer Klangkomposition über den Radiopionier und Wechselstromerfinder Nikola Tesla.

In der Kurzstrecke präsentieren wir heute unter anderem:

Ni Reki Tsuka Röh – soziale Netzwerke vollständig ausblenden

Von Bernhard Krisper



The Dark Tower

Von Ian Chambers

Der Affe läuft

Von Ralf Kleinemas

Ursendung

Kurzstrecke 96

Feature, Hörspiel, Klangkunst

Zusammenstellung: Julia Gabel, Marcus Gammel, Ingo Kottkamp, Johann Mittmann

Produktion: Autor*innen/Dlf Kultur 2020

Länge: 56'05

Außerdem: Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke.

