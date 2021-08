Fotoaufnahme vom Zentrum von Ramallah im Februar 2020 und darüber Spektogramme von Field Recordings in Palästina. (Lefteris Krysalis )

Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen innovative, zeitgemäße, radiophone Autorenproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor. In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke präsentieren wir unter anderem:

Politics of Listening

Von Eleftherios Krysalis

Not One Less

Von Kalas Liebfried

Kurzstrecke 112

Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene

Zusammenstellung: Julia Gabel, Marcus Gammel, Ingo Kottkamp und Johann Mittmann

Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 54'30

Eine Wiederholung vom 29.07.2021

Außerdem: Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke.

Informationen zur Einreichung finden Sie hier.