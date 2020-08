Radiokunst: Neue Autorenproduktionen Kurzstrecke 100 Feature, Hörspiel, Klangkunst Zusammenstellung: Julia Gabel, Marcus Gammel, Ingo Kottkamp und Johann Mittmann Autorenproduktionen aus Feature, Hörspiel und Klangkunst. Heute mit einem ohrenaufschließenden Feature, das die Stadt Hamburg in ihren Tiefenschichten durchlauscht.

Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor. In der Kurzstrecke präsentieren wir heute unter anderem:

Call to listen

Von Katharina Pelosi

Imago Raine Seele

Von Verena Dürr

I got my horse right

Von Islands Songs

Kurzstrecke 100

Feature, Hörspiel, Klangkunst

Zusammenstellung: Julia Gabel, Marcus Gammel, Ingo Kottkamp und Johann Mittmann

Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 54'30

Außerdem: Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke.

