Radiokunst: Hinter den Kulissen Die Kunst feiert Geburtstag

Jedes Jahr am 17. Januar wird "Art's Birthday" mit Klangkunst-Konzerten in 20 Städten Europas gefeiert. Erfunden hat die Riesenparty Fluxuskünstler Robert Filliou. Deutschlandfunk Kultur feierte vergangenes Jahr in der Kantine am Berghain. Dabei drehte sich alles um das Thema "Stimme".