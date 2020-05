Kulturnachrichten

Dienstag, 26. Mai 2020

Radebeuler OB schreitet gegen Bernig-Wahl ein Die Wahl des Schriftstellers Jörg Bernig zum neuen Kulturamtsleiter im sächsischen Radebeul soll wiederholt werden.

Wie Oberbürgermeister Bert Wendsche am Montagabend mitteilte, befürchtet er einen Imageschaden für die Stadt. Er habe daher den Stadtrat aufgefordert, eine Neuwahl durchzuführen. Bei seinem Einspruch beruft sich Wendsche auf einen entsprechenden Paragrafen der Sächsischen Gemeindeordnung. Bernig wird vorgeworfen, ein Vordenker der Neuen Rechten zu sein und immer wieder auch in deren Publikationen zu veröffentlichen. Bei seiner Wahl am vergangenen Mittwoch soll der 54-Jährige nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks hauptsächlich von Ratsleuten der CDU und der AfD unterstützt worden sein. Die örtliche Kulturszene hatte einen offenen Brief gegen die Wahl Bernigs veröffentlicht, den inzwischen mehrere hundert Menschen unterschrieben haben.

Der US-Schlagzeuger Jimmy Cobb ist tot Der legendäre US-Schlagzeuger Jimmy Cobb ist im Alter von 91 Jahren in New York gestorben. Das bestätigte seine Frau dem amerikanischen Sender "NPR". Cobb war überwiegend Autodidakt und brachte es zum ältesten Stammspieler in den meisten Miles-Davis-Formationen. Zwischen 1958 und 1963 trommelte er bei einigen der berühmtesten Aufnahmen mit, darunter auch beim Miles-Davis-Album "Kind Of Blue" von 1959. Außerdem spielte er mit Billie Holiday und John Coltrane. 2009 wurde Jimmy Cobb zum "NEA Jazz Master" ernannt, die höchste offizielle US-Auszeichnung für Jazzmusiker. Bis ins hohe Alter trat er regelmäßig auf und veröffentlichte noch im vergangenen Jahr das Album "This I Dig Of You".

Salzburger Festspiele 14 Tage kürzer Die Salzburger Festspiele sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr 14 Tage kürzer als ursprünglich geplant. Wie das österreichische Bundesland Salzburg mitteilte, soll die Jubiläumsausgabe vom 1. bis 31. August dauern. Statt 200 Vorstellungen an 16 Spielstätten sind rund 90 Vorstellungen an höchstens sechs Spielstätten geplant. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die 2020 nicht zur Aufführung kommen, sollen 2021 gezeigt werden. Bereits vor zehn Tagen hatte das Land Salzburg mitgeteilt, dass das weltgrößte Klassik-Festival ausgerechnet im Jubiläumsjahr wegen der Corona-Krise abgespeckt werden müsse. In Österreich sind Kulturveranstaltungen ab Freitag wieder erlaubt - allerdings nur mit bis zu 100 Menschen im Publikum. Diese Zahl wird bis 1. August schrittweise auf bis zu 1000 Gäste gesteigert, sofern ein genehmigtes Sicherheitskonzept vorliegt.

Grütters gibt Träger des Verlagspreises bekannt Die Verlage Matthes & Seitz Berlin, Liebeskind und DOM Publishers sind Spitzenpreisträger des Deutschen Verlagspreises 2020. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Berlin mit. Der Deutsche Verlagspreis wird in drei Kategorien verliehen: Drei Verlage erhalten für die Qualität und Innovationskraft ihrer Arbeit je ein Gütesiegel und eine Prämie in Höhe von 60.000 Euro. 60 weitere Verlage werden für ihre Leistungen mit einem Gütesiegel und je 20.000 Euro ausgezeichnet. Die ursprünglich für den 25. Mai in München geplante Verleihung musste aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden.

Petition für umstrittene Leiter an Berliner Ballett-Schule Vertreter der Tanzszene haben sich für die freigestellten Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin und der verbundenen Schule für Artistik eingesetzt. Die Freistellung solle aufgehoben und die Wiederbeschäftigung erreicht werden, heißt es in der Petition der Initiative "Save the Dance" an das Abgeordnetenhaus. Die Schule habe sich internationale Reputation erworben. Die Petition haben unter anderen Tanzpädagogen, Dramaturgen oder Choreographen unterzeichnet. Schulleiter und Künstlerischer Leiter der Ballettschule waren im Zuge von Untersuchungen nach zunächst anonymen Vorwürfen vom Dienst freigestellt worden. Eine Expertenkommission hatte zuvor eine "Kultur der Angst" an der Schule festgestellt. Bis zum Herbst sollen abschließende Berichte vorliegen.