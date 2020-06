Kulturnachrichten

Dienstag, 16. Juni 2020

Radebeul bekommt Kulturamtsleiterin Nach dem Rückzug von Schriftsteller Jörg Bernig hat der Radebeuler Stadtrat dessen Mitbewerberin Gabriele Lorenz zur Kulturamtsleiterin gewählt. Die Entscheidung für die aus dem Erzgebirge stammende 58-Jährige fiel laut Mitteilung mit großer Mehrheit. Die Romanistin, Germanistin und Ethnologin ist bisher als Sachgebietsleiterin für Kultur, Tourismus und Marketing der Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz tätig und soll das neue Amt so bald wie möglich antreten. Der Stadtrat hatte den von Kritikern der neu-rechten Szene zugeordneten 56-Jährigen im Mai mutmaßlich mit den Stimmen von AfD und CDU gewählt. Nach öffentlichem Protest hatte Oberbürgermeister Wendsche Tage später auf der Grundlage der sächsischen Gemeindeordnung Widerspruch eingelegt und die Entscheidung dem Stadtrat zur Prüfung vorgelegt. Wenige Tage vor der neuerlichen Wahl hatte Bernig schließlich seinen Verzicht erklärt.

Oscar-Verleihung 2021 wird wegen Corona verschoben Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Oscar-Gala im kommenden Jahr verschoben. Das gab die Film-Akademie in Beverly Hills bekannt. Statt wie geplant am 28. Februar wird die Trophäen-Show erst am 25. April stattfinden. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 15. März verkündet werden. Wegen des Coronavirus sind seit März die meisten Filmproduktionen gestoppt worden, weltweit machten die Kinos zu. Erst kürzlich hatte die Oscar-Akademie mitgeteilt, dass bei der kommenden Oscar-Verleihung auch Filme in die Auswahl kommen, die nie im Kino waren, sondern ausschließlich bei Streaming-Diensten zu sehen sind. Normalerweise muss ein Film an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles zu sehen sein, um für eine Nominierung für die Filmpreise infrage zu kommen.

UN-Kinderbuch zur Coronakrise im Internet Die Vereinten Nationen haben ein Kinderbuch über das Leben während der Corona-Pandemie veröffentlicht. In dem englischsprachigen Büchlein "From My Window" ("Aus meinem Fenster") geht es beispielsweise darum, wie Kinder weltweit ihre Verwandten und Freunde vermissen und mit welchen Aktivitäten sie sich daheim ihre Zeit vertreiben. Das Buch wurde jetzt in New York vorgestellt und steht auf der Webseite der UN zum kostenlosen Download bereit.

Musical-Lexikon im Internet gestartet Das Zentrum für Populäre Kultur und Musik - ZPKM - der Universität Freiburg schafft ein öffentlich zugängliches Musical-Lexikon im Internet. Die Online-Enzyklopädie soll deutschsprachiges Musiktheater von 1945 bis heute dokumentieren, wie die Universität mitteilte. Mehr als 300 Musicals seien schon aufgenommen und auf www.musicallexikon.eu zu finden. Viele weitere sollen folgen. Das neue Angebot beruhe auf den Beständen des Deutschen Musicalarchivs, das am ZPKM angesiedelt ist, hieß es weiter.

Goldene Nicas für Hongkonger Protestbewegung Im Rahmen der 'Ars Electronica', dem Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft, das normalerweise im österreichischen Linz stattfindet, wird alljährlich der Prix Ars Electronica verliehen. In diesem Jahr trat die internationale Jury erstmals rein virtuell zusammen. Ebenfalls erstmals wurde eine anonyme BürgerInnenbewegung für ihren innovativen und kreativen digitalen Aktionismus mit einer Goldenen Nica ausgezeichnet und zum ersten Mal gehen alle weiteren Goldenen Nicas ausnahmslos an Frauen. In der Kategorie Digital Communities geht sie an die Protestbewegung Hongkongs, in der Kategorie Interactive Art + wird sie der in Los Angeles lebenden und arbeitenden Künstlerin Lauren Lee McCarthy verliehen. Der Hauptpreis der Kategorie Computer Animation geht an die ebenfalls in Los Angeles tätige Künstlerin Miwa Matreyek und für ihr künstlerisch-feministisches Lebenswerk wird VALIE EXPORT geehrt. Über die Goldene Nica in der Kategorie u19 dürfen sich Lisa Rass, Franziska Gallé, Jona Lingitz und Anna Fachbach, allesamt Schülerinnen der HTBLVA-Graz Ortweinschule, freuen.

Siegfried-Lenz-Preis 2020 an Ljudmila Ulitzkaja Der mit 50 000 Euro dotierte Siegfried-Lenz-Preis geht in diesem Jahr an die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja. Das teilte die Siegfried-Lenz-Stiftung in Hamburg mit. Ihre Romane und Erzählungen spiegelten die Tragödie des 20. Jahrhunderts, die Epoche der Gewaltherrschaft und des Genozids, heißt es in der Begründung der Jury. Auf Deutsch erschienen von ihr u.a. die Romane "Medea und ihre Kinder" und "Jakobsleiter". Mit dem Preis sollen internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet werden, die mit ihrem erzählerischen Werk Anerkennung erlangt haben und deren schöpferisches Wirken dem Geist von Siegfried Lenz nah ist. Zu den bisherigen Trägern des Preises gehören der Israeli Amos Oz, der Engländer Julian Barnes und der Amerikaner Richard Ford. Der Preis soll am 19. März 2021 im Hamburger Rathaus übergeben werden.