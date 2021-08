Kulturnachrichten

Sonntag, 29. August 2021

Rachel Salamander erhält Heine-Preis Die Publizistin und Buchhändlerin Rachel Salamander wird heute mit dem Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Die Laudatio auf die Literaturwissenschaftlerin hält Bundespräsident Steinmeier. Salamander habe maßgeblich zum Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland beigetragen, hatte es in der Begründung der Jury geheißen. Mit ihren Buchhandlungen habe Salamander die jüdischen Autoren, deren Bücher einst verbrannt worden waren, in den Kanon deutscher Literatur zurückgeholt. Die in München lebende Salamander eröffnete in der bayerischen Landeshauptstadt 1982 unter dem Namen "Literaturhandlung" eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum. Mittlerweile gibt es Zweigstellen in mehreren deutschen Städten. Das Stammhaus ist inzwischen in das Jüdische Museum München gezogen.

Karlsbader Hauptpreis geht an Flüchtlingsdrama Das Flüchtlingsdrama "As far as I can walk" des serbischen Regisseurs Stefan Arsenijevic hat den Hauptpreis des 55. Internationalen Filmfestivals von Karlsbad gewonnen. Der 44-Jährige nahm den Kristallglobus am Samstagabend bei der Abschlussgala entgegen. Der Preis ist mit umgerechnet knapp 22 000 Euro dotiert. Der Film handelt von Strahinja und seiner Frau Ababuo, die Ghana verlassen, um in Europa ein besseres Leben zu finden. Hauptdarsteller Ibrahim Koma wurde zudem als bester Schauspieler ausgezeichnet. Der Deutsche Dietrich Brüggemann gewann mit der Tragikomödie "Nö" die Auszeichnung für die beste Regie. Die Preise des Festivalpräsidenten gingen an den US-Schauspieler und Drehbuchautor Ethan Hawke sowie den tschechischen Regisseur Jan Sverak.

Europäische Kulturpreise verliehen In der Bonner Oper sind am Samstagabend die diesjährigen Europäischen Kulturpreise verliehen worden. Die zehn undotierten Auszeichnungen wurden an Kunstschaffende, Musiker und Sportler überreicht. Die Gala zur Preisverleihung fand im Rahmen des Beethoven-Jahres statt. Wegen der Corona-Pandemie war das Jubiläumsprogramm zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven auf dieses Jahr verschoben worden. Unter den Preisträgern sind die georgisch-britische Sängerin Katie Melua, der Trompeter Till Brönner sowie der Schauspieler Tobias Moretti, der in einem Spielfilm zu Ehren des Komponisten Ludwig van Beethoven die Hauptrolle spielte. Die Verleihung der Europäischen Kulturpreise würdigt Persönlichkeiten, Initiativen, Künstler, Politiker oder Institutionen für herausragende Verdienste und Leistungen um und für Europa.

Steinmeier würdigt NS-Opfer Lüdke mit Stolperstein Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Schauspieler Mario Adorf haben mit der Verlegung eines Stolpersteins an das NS-Opfer Bruno Lüdke erinnert. Adorf hatte 1957 in einer Verfilmung über Lüdkes Leben die Hauptrolle gespielt. Bis 1994 galt der geistig behinderte Mann als einer der schlimmsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Nachdem er 1943 unschuldig in die Fänge der Polizei geriet, wurde er zu einem 50-fachen Mörder stilisiert. Wissenschaftliche Forschungen fanden später heraus, dass gebürtige Köpenicker keinen der Morde begangen haben konnte. Steinmeier dankte der Initiative der Stolpersteine, weil sie auch jüngere Generationen über die eigene Geschichte stolpern und nachdenken ließe. Auf den Stolpersteinen sind Namen und Daten von Menschen in Messing eingraviert, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden, aus Deutschland fliehen mussten oder die Lager überlebten. Sie werden in die Bürgersteige vor den letzten freiwilligen Wohnorten der Opfer eingelassen.