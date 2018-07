Kulturnachrichten

Montag, 16. Juli 2018

Pussy Riot verantwortlich für WM-Flitzeraktion "Für eine Transformation der irdischen in eine himmlische Polizei" Die russische Punk-Band Pussy Riot hat via Twitter behauptet, dass sie verantwortlich sei für die Flitzeraktion während des heutigen WM-Finalspiels zwischen Frankreich und Kroatien. Vier uniformierte Personen hatten für eine kurze Unterbrechung des Spiels gesorgt. In ihrem Tweet erinnert die Band an den vor elf Jahren verstorbenen russischen Poeten Dmitriy Prigov und spielt auf dessen Bild des himmlischen Polizisten an. Während der himmlische Polizist sich über Siege des russischen Fußballteams freue, zeige sich der irdische gleichgültig gegenüber dem Hungerstreik von Oleg Sentsov. Pussy Riot fordern deshalb die Freilassung aller politischen Gefangenen, keine Inhaftierungen für "Likes", einen Stopp illegaler Verhaftungen auf Demonstrationen, die Erlaubnis politischen Wettbewerbs, kein Konstruieren von strafrechtlichen Beschuldigungen sowie keine unbegründeten Inhaftierungen und die Transformation des irdischen in einen himmlischen Polizisten.

Päpstliche Videobotschaft an Jugendliche in der Karibik "Ältlichen Jugendlichen" fehle Kraft zur Veränderung Papst Franziskus hat eine Videobotschaft an die Teilnehmer einer kirchlichen Jugendversammlung in der Karibik geschickt. In dem am Sonntag veröffentlichten Clip fordert das Kirchenoberhaupt die Besucher des Treffens auf, "junge Jugendliche" zu sein. "Ältlichen Jugendlichen", die sich in ihrem Leben bereits eingerichtet hätten, fehle die Kraft zur Veränderung. Die Versammlung unter dem Motto "Jugend verändert die karibische Familie" (10. bis 23. Juli) wird von der Bischofskonferenz der Antillen veranstaltet und findet auf der Insel Martinique statt. Franziskus empfahl den Teilnehmern die Lektüre seines Schreibens "Amoris laetitia" zu Ehe und Familie. Dort, im Kapitel über "die Liebe in der Ehe", liege das "Kernstück". Dies werde ihnen Kraft geben, um Veränderungen voranzutreiben. Dabei dürften sie jedoch nie die eigenen Wurzeln vergessen, mahnte der Papst die jungen Menschen.

Tausende bei Jahresschau der Kunsthochschule Halle In den Bereichen Kunst und Design sind mehr als 1000 Studenten eingeschrieben Eine große Modenschau, offene Ateliers und Werkstätten: Mehrere Tausend Besucher haben am Wochenende hinter die Kulissen der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle geschaut und die Jahresausstellung mit Arbeiten der Studenten besucht, wie eine Sprecherin mitteilte. Allein zur Eröffnung am Freitagabend hätten mehr als 1000 Besucher die Werkschau der Mode erlebt. Bei verschiedenen Projekten ließen sich Studenten der Modeklasse vom Werk des österreichischen Malers Gustav Klimt inspirieren, dessen Todestag sich 2018 zum 100. Mal jährt. In den Fachbereichen Kunst und Design sind an der Hochschule mehr als 1000 Studenten eingeschrieben.

Ausstellung zu Thietmar von Merseburg eröffnet Seine Chronik gilt als bedeutendes Geschichtswerk des Mittelalters In Merseburg ist die Ausstellung "Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte" für die Besucher geöffnet. Bis zum 4.

November rechnen die Ausstellungsmacher mit etwa 20 000 Besuchern. Thietmar von Merseburgs Chronik gilt eines der bedeutendsten Geschichtswerke des Mittelalters. Als Reichsbischof hat er nicht nur über Politik, sondern auch über religiöse, kulturelle, wirtschaftliche und ethnologische Beobachtungen geschrieben. Die Ausstellung soll Thietmars Chronik erlebbar machen. Rund 110 Exponate veranschaulichen etwa Kaiserkrönungen, Machtkämpfe von Herrschern, Sitten und Gebräuche, aber auch Nöte und Traumbilder von Menschen im Mittelalter.