Kulturnachrichten

Montag, 16. Juli 2018

Pussy Riot: Finalflitzer weiter in Haft Politaktivisten wollten für Freilassung politischer Gefangener demonstrieren Die vier Flitzer der Politaktivisten Pussy Riot, die beim WM-Finale für Aufsehen sorgten, befinden sich nach Angaben der Gruppe weiterhin in Polizeigewahrsam. Sie sollten zu einer gerichtlichen Anhörung gebracht werden. Wann und wo diese stattfinden solle, sei aber unbekannt. Die drei Frauen und ein Mann hatten beim Finale zwischen Frankreich und Kroatien für eine kurze Unterbrechung gesorgt, als sie in Uniformen russischer Polizisten auf den Platz rannten. Pussy Riot wollte damit für mehr politischem Wettbewerb und die Freilassung politischer Gefangener demonstrieren.

Deutsch-Hebräischer Übersetzerpreis verliehen Kulturstaatsministerin Grütters überreichte den Preis in Jerusalem Die in Jerusalem lebende Übersetzerin Anne Birkenhauer ist mit dem Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis ausgezeichnet worden. Birkenhauer erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis für die Übersetzung von David Grossmans Roman "Kommt ein Pferd in die Bar" aus dem Hebräischen ins Deutsche, wie das Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilte. Der ebenfalls mit 10.000 Euro dotierte Preis für die Übersetzung ins Hebräische ging posthum an die im Januar gestorbene israelische Thomas-Mann-Übersetzerin Nili Mirsky für ihre Übertragung der "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull".

Tschechischer Opernfilm-Regisseur Weigl gestorben Er arbeitete mit Rostropowitsch und Pavarotti Der tschechische Film- und Fernsehregisseur Petr Weigl ist tot. Er starb bereits am Samstag im Alter von 79 Jahren, wie die Zeitung "MF Dnes" aus Prag berichtete. Weigl machte sich einen Namen mit Opern- und Musikverfilmungen wie "Rusalka" nach Dvorak von 1977 und der "Winterreise" nach Schubert von 1994 mit der deutschen Sängerin Brigitte Fassbaender. Für seine Filme arbeitete Weigl mit weiteren namhaften Künstlern wie dem Dirigenten Mstislaw Rostropowitsch und dem Tenor Luciano Pavarotti zusammen. Kritiker lobten seinen unkonventionellen, eigenen Stil. Weigl kooperierte dabei auch mit deutschen Fernsehsendern wie ARD und ZDF sowie mit der britischen BBC. Er gewann zweimal den Prix Italia, für "Das Labyrinth der Macht" von 1969 sowie die Filmadaption des Prokofjew-Balletts "Romeo und Julia" von 1972. Vor zehn Jahren wurde er mit dem Vladislav-Vancura-Preis des tschechischen Fernseh-Branchenverbands FITES ausgezeichnet. Im Jahr 2016 erhielt er für sein Lebenswerk den Theaterpreis Thalie des tschechischen Schauspielerverbands.

Soziale Netzwerke: Nutzer erkennen oft keine Werbung Studie bescheinigt Probleme bei der Unterscheidung zwischen Inhalt und Werbung Nutzer sozialer Netzwerke können oft nicht zwischen inhaltlichen Beiträgen und Werbung unterscheiden. In einer vom Branchenverband Bitkom verbreiteten Umfrage gab fast jeder zweite (48 Prozent) an, die über Banner, Werbe-Videos, Pop-Ups oder von sogenannten Influencern in die Kamera gehaltenen Produkte und Inhalte nicht trennen zu können. Besonders stark sei diese Schwierigkeit bei den jüngeren Nutzern zwischen 14 und 29 Jahren verbreitet, wo sogar 56 Prozent Probleme mit der Trennung zwischen Werbung und Inhalt haben. Unter den 50- bis 64-Jährigen und bei der Generation 65 Plus seien es dagegen nur jeweils 40 Prozent. An der repräsentativen Studie nahmen 1212 Internetnutzer ab 14 Jahren teil, darunter 1011 Nutzer von sozialen Netzwerken.

WDR und Henke einigen sich außergerichtlich Ehemaliger Fernsehfilmchef war wegen sexueller Belästigung gekündigt worden Der Westdeutsche Rundfunk und der ehemalige Fernsehfilmchef Gebhard Henke haben sich außergerichtlich auf eine Trennung geeinigt. "Nachdem das Vertrauensverhältnis zwischen dem WDR und Prof. Henke nicht mehr herzustellen ist, haben die Parteien entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden", teilte der WDR in Köln mit. Die Parteien hätten sich auf eine gütliche Beilegung des Arbeitsrechtsstreits geeinigt. Über den genauen Inhalt der Vereinbarung wurde nichts mitgeteilt. Der WDR hatte Henke, der auch als "Tatort"-Koordinator fungierte, vor rund einem Monat gekündigt. Als Grund nannte der größte ARD-Sender damals "glaubhafte Vorwürfe sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchs". Sein Anwalt hatte daraufhin erklärt, Henke werde gegen die Kündigung Rechtsschutz beim Arbeitsgericht nachsuchen.

"Lohengrin" und Kanzlerin zum Auftakt in Bayreuth Bayreuther Festspiele beginnen am 25. Juli Mit der Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper "Lohengrin" beginnen in diesem Jahr die Bayreuther Festspiele. Am 25. Juli werden auch wieder zahlreiche Prominente am Grünen Hügel erwartet - angeführt wird die Riege von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie die Stadt Bayreuth mitteilte. Dazu haben sich zahlreiche Kabinettsmitglieder angekündigt ebenso wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Aus den Nachbarländern kommen der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Die Neuauflage des «Lohengrin» inszeniert der israelisch-amerikanische Regisseur Yuval Sharon, die musikalische Leitung hat Christian Thielemann inne - er macht damit sein Bayreuth-Programm komplett und wird dann alle im Festspielhaus aufgeführten Werke Wagners dirigiert haben. Besonders in den Blick dürften Bühnenbild und Kostüme rücken, niemand Geringeres als das bekannte Künstlerpaar Neo Rauch und Rosa Loy haben sie gestaltet. Aufregung gab es um die Besetzung der Titelpartie: Nachdem Ende Juni Roberto Alagna abgesagt hatte, weil er sich dem Text nicht gewachsen sah, sprang Piotr Beczala ein.

Kunstinstallation gegen Tod der Tante-Emma-Läden Attrappe eines "Mom-and-Pops store" in New York aufgestellt Sie verkaufen Getränke, Lebensmittel und Süßigkeiten und gelten als Treffpunkt in der Nachbarschaft, aber kleine Tante-Emma-Läden sterben in New York aus. Die Attrappe eines solchen "Mom-and-Pops store" hat ein Fotografenpaar jetzt in einem Park aufgestellt. Das knapp drei Meter hohe Häuschen wirkt aus der Entfernung wie eine Ladenfront, die sich aus der Nähe aber als fast lebensgroßes Foto eines solchen Ladens entpuppt. Das Paar aus James und Karla Murray dokumentiert das Aussterben kleiner Familienbetriebe in der Metropole seit den 1990er Jahren. Das Häuschen im Seward-Park in der Lower East Side zeigt auf jeder seiner vier Seiten einen anderen Tante-Emma-Laden. Betrachter stehen beim Gang um die Skulptur im Wechsel vor einem Imbiss, einem kleinen Supermarkt, einem Kiosk und dem traditionsreichen Restaurant Katz's Delicatessen.

Musikbeauftragte: Clubs sollen barrierefrei werden "Alle sollten (...) feiern können, ganz egal, wer sie sind" Geschäftsführerin Katja Lucker hat anlässlich der neuen Förderrunde des Musicboards Berlin zu mehr Barrierefreiheit in den Clubs und Konzerträumen der Stadt aufgerufen. "Bietet etwas an, damit Menschen mit Behinderung zu Euch kommen können. Alle sollten in Berlin feiern können, ganz egal, wer sie sind", erklärte Lucker. Diversität und Inklusion, auch in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung und Herkunft, seien in Deutschland leider immer noch Ausnahme und nicht Normalität, sagte Lucker. Die Förderung von Künstlern mit Behinderung und Projekten, die sich für Inklusion einsetzen, zählt zu den Schwerpunkten des Musicboards Berlin in diesem Jahr.

Künstlerdorf Worpswede wird 800 Jahre alt Freiluft-Ausstellung präsentiert Ortsgeschichte Unter dem Motto "800 Jahre Worpswede - mit Brief und Siegel" feiert das Künstlerdorf Worpswede bei Bremen am kommenden Wochenende sein 800-jähriges Bestehen. "Worpensweede" hieß ursprünglich der Name der lange Zeit weltabgeschiedenen Gemeinschaft aus acht großen Bauernhöfen, die 1218 erstmals urkundlich erwähnt wurden. Das soll vor allem im alten Ortskern rund um das reetgedeckte Rathaus gefeiert werden. Inszenierungen von professionellen Darstellern in historischen Kostümen sollen die historische Urkunden-Übergabe noch einmal lebendig werden lassen. Vorführungen mit originalgetreuem Gerät beleuchten die mittelalterliche Welt, wie sie für das Leben der Worpsweder vor Jahrhunderten typisch war. Demonstriert werden unter anderem Fischfang, Viehhaltung und Textilherstellung. Eine Freiluft-Ausstellung präsentiert die Meilensteine der Ortsgeschichte.