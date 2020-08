Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. August 2020

Pulitzer-Preisträgerin Shirley Ann Grau ist tot Die für ihren Roman "Die Hüter des Hauses" bekannt gewordene US-Schriftstellerin Shirley Ann grau ist tot. Sie starb schon am Montag in New Orleans nach Komplikationen nach einem Schlaganfall, wie ihre Tochter Nora McAlister nun mitteilte. Nach der Veröffentlichung von "Die Hüter des Hauses" wurde Grau 1965 mit dem Pulitzerpreis geehrt. Der Roman wurde damals von Kritikern gelobt, die Autorin selbst wurde eigenen Angaben zufolge aber beispielsweise auch von Ku-Klux-Klan-Mitgliedern bedroht, die versuchten, ein Kreuz in ihrem Garten abzubrennen. Das Buch dreht sich um eine lange Romanze zwischen einem reichen weißen Mann und seiner schwarzen Haushälterin im ländlichen Alabama.

Neil Young klagt gegen US-Präsident Trump Neil Young hat gegen die Nutzung seiner Musik bei Wahlkampfauftritten von US-Präsident Trump geklagt. Er wolle nicht, dass seine Musik als Titelsong für eine "spaltende, unamerikanische Kampagne der Ignoranz und des Hasses" herhalte, hieß es in der Klage vor einem Bundesgericht in Manhattan. Young fordert Schadenersatz von umgerechnet bis zu 125 000 Euro pro Verstoß. Er ist nicht der einzige Musiker, der Probleme damit hat, dass Trump seine Musik bei Wahlkampfauftritten nutzt. Auch die Rolling Stones oder Rihanna haben dagegen protestiert.

Lasker-Schüler-Briefe kommen ins Literaturarchiv Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat 64 Briefe und Postkarten der Dichterin Else Lasker-Schüler (1869-1945) aus Privatbesitz erworben. Die bislang nicht publizierten Briefe an den Literaturkritiker und Mäzen Nicolaas Johannes Beversen stammen aus den Jahren 1905 bis 1931 und umfassen fast Lasker-Schülers gesamte Berliner Zeit, wie die Kulturstiftung der Länder in Berlin mitteilte. Die Briefe und Postkarten geben Einblicke in die Familiengeschichte und in antisemitische Erfahrungen der Dichterin. Der Neuerwerb sei eine wichtige Ergänzung für den bereits in Marbach vorhandenen Nachlass Else Lasker-Schülers. Im dortigen Deutschen Literaturarchiv sind die Dokumente zugänglich. Sie sollen auch digitalisiert für Forschung und Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die 64 Handschriften werden Ende August in der Stiftung Brandenburger Tor erstmals ausgestellt. Die Kulturstiftung der Länder fördert den Ankauf mit 25.000 Euro.