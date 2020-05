Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer Wie die Konsumkultur unsere Beziehungen beeinflusst

Moderation: Frank Meyer

Glaubt an die Segnungen des Verzichts: der Analytiker Wolfgang Schmidbauer in seiner Münchner Praxis. (imago images / argum / Thomas Einberger)

In seinem Essay "Die Kunst der Reparatur" thematisiert der Analytiker Wolfgang Schmidbauer die Folgen der Wegwerfkultur. Unkontrolliertes Konsumverhalten färbe auch auf Beziehungen ab, sagt er.

Schon seit den 1970er-Jahren denkt der Autor und Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer über die Zusammenhänge von Psychologie und Ökologie nach.

In seinem neuen Essay "Die Kunst der Reparatur" greift er dieses Thema wieder auf. Unkontrolliertes Konsumverhalten färbe auch auf Beziehungen ab, glaubt er:

"Ich denke, dass das Problem ganz oft in Beziehungen letztlich ein Verwöhnungsanspruch ist. Dass ich denke: Ich will geliebt werden, ich will bewundert werden, aber ich denke doch gar nicht dran, jemanden, der nicht so toll ist wie ich, zu lieben und zu bewundern."

Erwartungshaltung: Das Leben muss bequem sein

Durch die Konsumkultur seien wir darauf trainiert, Dinge wegzuwerfen, nicht zu reparieren und neu zu kaufen. Auch in Beziehungen fehle es dann an Kreativität, mit unterschiedlichen Interessen und Vorlieben des Partners konstruktiv umzugehen.

Der Psychoanalytiker wünscht sich einen schonenderen Umgang mit Dingen und indirekt auch mit Menschen. Dafür verwendet er den Begriff der "Ökotherapie".

Uns werde suggeriert, dass wir ein Recht auf ein superbequemes Leben hätten, meint er. Ein Leben, in dem alle Störungen durch "Dinge" eliminiert werden könnten - vorausgesetzt natürlich, dass wir das Geld haben, diese Dinge zu kaufen.

Um die Umwelt zu schonen, gehe es aber nicht ohne Verzicht. Verzicht könne "etwas Kreatives" sein. Wer etwas selbst reapriere, gewinne einen persönlicheren Bezug zu diesem Ding. "Das ist etwas, wozu ich die Leute inspirieren will", sagt Schmidbauer.

Wolfgang Schmidbauer: Die Kunst der Reparatur. Ein Essay

Oekom-Verlag, München 2020

192 Seiten, 20 Euro