Anna ist 50 Jahre alt. Sie ist geschieden, hat eine Tochter – und sie ist einsam. Auf einer Singleparty lernt sie George Stone kennen, einen abgefuckten Typen, Ende 40, der mit seinem Sohn in einer schmuddeligen Wohnung haust. Anna schläft mit ihm; auch um sich selbst ihre sexuelle Attraktivität unter Beweis zu stellen. Aber dieses Beisammensein führt zu einem Verbrechen, das nur mühsam in Annas Bewusstsein gelangt. Inspektor Bernstein von der Mordkommission, von seiner Frau vor die Tür gesetzt, in einem Hotelzimmer lebend, schaltet sich in die Ermittlungen ein. Die einzige Spur, ein gelber Regenschirm, führt ihn zu Anna. Er folgt ihr auf eine Singleparty, lernt sie kennen. Anna und Bernie: ein ideales Paar. Wäre da nicht das Wissen der beiden umeinander, voneinander.

Ich, Anna

Nach dem Roman "Solo für Klarinette" von Elsa Lewin

Übersetzung aus dem Englischen: Susanne Baum

Bearbeitung: Marion Kollbach

Regie: Bernd Lau

Mit: Marianne Weber-Riedel, Günter Lamprecht, Katharina Palm, Charles Wirths,

Peter Fricke, Antje Hagen, Jörg Ratjen, Renate Grosser, Berth Wesselmann, Michael Quast, Friedrich von Bülow, Bernd Lau, Doris Wolters, Annette Weber-Diehl, Patrick Blank und Maria Majewski

Technische Realisierung: Heike Weyh, Anne Anderer

Produktion: SWF/NDR 1991

Länge: 56'30 (gekürzte Fassung)

Elsa Lewin, Autorin und pensionierte Psychoanalytikerin, lebt in New York. 1984 erschien ihr Roman "I, Anna", der gleich zweimal verfilmt wurde: Zunächst 1998 von Nico Hoffmann unter dem Titel "Solo für Klarinette" mit Corinna Harfouch und Götz George sowie 2013 von Barnaby Southcombe mit Charlotte Rampling und Gabriel Byrne.