Kulturnachrichten

Montag, 12. August 2019

Prüfung des ZPS-Staatsanwalts dauert an Warum ermittelte Staatsanwalt Zschächner in Gera gegen das Zentrum für Politische Schönheit wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung? Die Frage ist auch vier Monate nachdem er von dem Fall entbunden wurde, nicht beantwortet. Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Prüfung dauere an. Es sei nicht absehbar, wann sie beendet sein werde. Auch die Staatsanwaltschaft Gera ist demnach an der Prüfung beteiligt. Hintergrund des Verfahrens war der Nachbau des Berliner Holocaust-Denkmals durch ZPS-Aktivisten in Sichtweite zum privaten Wohnhaus des Thüringer AfD-Parteichefs Björn Höcke.

US-Film "The Hunt" wird nicht veröffentlicht "Wir verstehen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Film zu veröffentlichen." Das teilten die Universal Pictures Studios in den USA mit. Der als satirische Thriller beschriebene Film "The Hunt" (Die Jagd) mit Hilary Swank kommt demnach Ende September nicht in die Kinos. Hintergrund sind die Massaker in El Paso und Dayton. In dem Spielfilm seien "gewaltverharmlosende Szenen" zu sehen. Es geht um einflußreiche Menschen, die andere Leute zum Spaß wie Tiere jagen. US-Präsident Donald hatte offensichtlich den bereits beworbenen "The Hunt" am Freitag auf Twitter kritisiert, als er davor warnte, ein Film würde Chaos schüren und Gewalt provozieren.

Malerin Christa Näher geehrt Den mit 10.000 Euro dotierten Hans-Thoma-Preis des Landes Baden-Württemberg hat Christa Näher erhalten. Die 72-Jährige Malerin sei "eine Künstlerin, die ihren Stil konsequent und unabhängig von Modeströmungen beibehalten habe" hieß es bei der heutigen Preisverleihung. Ihre Bildwelten mit ihren schillernden Oberflächen seien ein Gegenpol zu den rasanten digitalen Bilderfluten. Der Hans-Thoma-Preis wird seit 1949 alle zwei Jahre an herausragende Künstler verliehen, die den Schwerpunkt ihres Schaffens in Baden-Württemberg haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen neben anderen Otto Dix, Anselm Kiefer und Tobias Rehberger.