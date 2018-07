Prozess um Sterbehilfe Arzt auf der Anklagebank

Von Benjamin Dierks

Wie können und müssen Ärzte reagieren, wenn der Patient nur noch sterben möchte? (imago )

Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Wie weit darf ein Arzt also gehen, der einen schwerkranken Patienten betreut, der nur noch einen Wunsch hat: nämlich zu sterben. Ein Strafverfahren in Berlin wirft diese Frage erneut auf.