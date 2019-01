Proteste weil Frauen Hindu-Tempel betreten

Donnerstag, 3. Januar 2019

Aus Protest gegen die italienische Regierung hat der Präsident des nationalen Gesundheitsinstituts ISS sein Amt niedergelegt. "Vertreter der Regierung haben in vielen Fragen unwissenschaftliche oder offen wissenschaftsfeindliche Positionen bezogen", sagte ISS-Chef Walter Ricciardi der Zeitung "Corriere della Sera". Er warf der Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der Rechtsaußenpartei Lega vor, wissenschaftliche Erkenntnisse zu ignorieren, was ihn an die die Haltung von US-Präsident Donald Trump erinnere. Ricciardi kritisierte Äußerungen von Innenminister Matteo Salvini, der zugleich stellvertretender Regierungschef ist. Wenn der Vize-Ministerpräsident die Einschätzung äußere, "dass es zu viele verpflichtende, nutzlose und gefährliche Impfungen gibt, dann ist das nicht nur unwissenschaftlich, sondern wissenschaftsfeindlich".

Festes Programm für 2019, finanziert vom Auswärtigen Amt

Das Goethe-Institut startet ein internationales Schutzprogramm für bedrohte Kulturschaffende. Betroffene erhalten entweder in Deutschland oder in Nachbarländern des Ursprungslandes für eine mittelfristige Zeit Arbeitsmöglichkeiten, Begleitung und ein Auskommen, wie Präsident Klaus Lehmann ankündigte. Bislang habe man Künstlern in Einzelfällen individuell geholfen, etwa mit Gästezimmern in Goethe-Instituten, so Lehmann. 2019 werde daraus ein festes Programm, finanziert vom Auswärtigen Amt. Es sei eine Möglichkeit für bedrohte Kulturschaffende, schwierige und kritische Situationen zu überbrücken. "So dass sie erstmal aus dieser Gefahrensituation herausgenommen werden und dann, wenn möglicherweise etwas Gras über die Sache gewachsen ist, sie wieder in ihr Land zurückkehren können", erklärte Lehmann.