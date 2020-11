Kulturnachrichten

Montag, 23. November 2020

Proteste gegen Bildungsreform in Spanien In mehr als 50 Städten Spaniens haben Tausende Menschen mit Autokorsos gegen eine umstrittene Bildungsreform der linken Regierung protestiert. Die größte Kundgebung fand in der Hauptstadt Madrid mit rund 5000 Fahrzeugen statt, teilte die Nachrichtenagentur Europa Press mit. Oppositionspolitiker Pablo Casado von der Volkspartei und die rechtspopulistische Vox-Partei kündigten Klagen vor dem Verfassungsgericht an. Das neue Schulgesetz sieht neben anderen viel kritisierten Änderungen die Abschaffung von Spanisch als einziger "offizieller Sprache" im Bildungswesen vor. Auch soll unter anderem der Religionsunterricht deutlich an Gewicht verlieren, was auch die katholische Kirche kritisiert hatte. Zudem wird den sogenannten "Colegios Concertados" - das sind Privatschulen, die vom Staat teilfinanziert werden - die Geschlechtertrennung im Unterricht untersagt. Die Regionen dürfen darüber hinaus Grundstücke nur noch für den Bau öffentlicher Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung stellen.

American Music Awards werden verliehen In Los Angeles werden in der Nacht zu Montag (2.00 Uhr MEZ; Ortszeit Sonntagabend) die American Music Awards verliehen. Trotz strenger Corona-Beschränkungen soll es auch Live-Auftritte geben. Unter anderem wurden Billie Eilish, Katy Perry und Justin Bieber angekündigt. Einige Künstler werden zugeschaltet, zum Beispiel die K-Pop-Band BTS aus Südkorea und Dua Lipa aus London. Die meisten Gewinnchancen haben in diesem Jahr The Weeknd und Roddy Ricch mit je acht Nominierungen. Rapperin Megan Thee Stallion ist fünfmal nominiert, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Doja Cat, Bad Bunny und DaBaby je viermal. Die Schauspielerin Taraji P. Henson moderiert die Trophäen-Gala. Die American Music Awards werden seit 1973 vergeben. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker. Über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.

Filmfestival Mannheim-Heidelberg verleiht Hauptpreis Der Film "My Mexican Bretzel" ist mit dem Hauptpreis "International Newcomer Award" des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg ausgezeichnet worden. Der Debütfilm der spanischen Regisseurin Nuria Giménez Lorang sei ungemein exzentrisch und unterhaltsam gewesen und habe zugleich hinterfragt, was ein Film ist und was er darf, begründete die Jury die Entscheidung. Der Film "Single Cycle" erhielt den Rainer Werner Fassbinder Award für das beste Drehbuch. Der Film "Lorelei" der US-amerikanischen Regisseurin Sabrina Doyle wurde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg hatte in diesem Jahr coronabedingt gänzlich digital stattgefunden. An elf Tagen wurden auf einer Online-Plattform etwa 40 Filme gezeigt.