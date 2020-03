Protest gegen Woody-Allen-Buch

Donnerstag, 5. März 2020

Aus Protest gegen die Veröffentlichung der Autobiografie seines Vaters Woody Allen (84) hat der Journalist Ronan Farrow (32) die Zusammenarbeit mit seinem Verlag Hachette aufgekündigt. Er sei sehr enttäuscht gewesen, dass Hachette Allens Manuskript hinter seinem Rücken angenommen habe, während er selbst mit dem französischen Verlagshaus an einem Buch arbeitete, teilte Farrow über Twitter mit. Er könne nicht mehr "guten Gewissens" mit Hachette zusammenarbeiten. In seinem Buch "Catch and Kill" gehe es gerade um mächtige Männer, die sich ihrer Verantwortung für sexuellen Missbrauch entzögen, schrieb Ronan Farrow weiter. Trotz solcher Vorwürfe gegen Woody Allen soll dessen Autobiografie noch in diesem Jahr erscheinen.

Die Premiere des neuen James Bond Films "No Time to Die" wird wegen des Coronavirus von April auf November verschoben. Das kündigten die Produzenten auf Twitter an. Nach "sorgfältiger Überlegung" sei entschieden worden, den Starttermin in Großbritannien auf den 12. November und in den USA auf den 25. November zu verschieben. Wann der Film in Deutschland und anderen Ländern Premiere feiert, steht noch nicht fest. Außerdem wurde nach der Buchmesse in Leipzig nun auch die Londoner Buchmesse wegen der Pandemie abgesagt. Die Architektur Bienale in Venedig wird um drei Monate verkürzt und beginnt nun statt im Mai erst Ende August. Der Louvre in Paris ist dagegen seit gestern Nachmittag wieder geöffnet. Nachdem das Museum seit Sonntag geschlossen war, sprachen sich die Mitarbeiter, die zunächst Sorge vor einer Ansteckung hatten, nun dafür aus, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu wollen.