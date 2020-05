Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. Mai 2020

Protest gegen Aus für NDR-"Bücherjournal" Das deutsche PEN-Zentrum und der Börsenverein unterstützen einen Offenen Brief an den Norddeutschen Rundfunk, der plant, im kommenden Jahr das TV-Magazin "Bücherjournal" einzusparen. „Der Rückgang der Lesekultur wird inzwischen vielfach beklagt. Diesen Trend nicht nur zu stoppen, sondern Leselust zu wecken, ist eine wichtige Aufgabe für die öffentlich-rechtlichen Sender", betont PEN-Generalsekretär Heinrich Peuckmann. Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, schreibt: Bücher "sind Teil unserer kulturellen DNA und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen einer freien, demokratischen Gesellschaft. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen wirkt als Katalysator gesellschaftlicher Debatten in alle Bevölkerungsgruppen hinein." Das NDR-"Bücherjournal" gibt es seit mehr als 30 Jahren. Den Protestbrief initiierte der Leiter des Literaturhauses Hamburg, Rainer Moritz.

66. Kurzfilmtage Oberhausen haben begonnen Die Kurzfilmtage Oberhausen haben in digitaler Ausgabe begonnen. Vor der Eröffnung sagte Festivalleiter Lars Henrik Gass der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass bereits vor dem Lockdown in Deutschland konkrete Pläne für die gestreamte 66. Ausgabe entwickelt worden seien. Bis dahin hätten Zeit und Geld gefehlt, um das Streaming zu etablieren, aber man betreibe schon seit längerem eine Verbund-Plattform mit mehreren anderen Filmfestivals und arbeite mit einer cloudbasierten Sichtungsplattform und einer Datenbank. Ziel der Ursprungsplanung sei gewesen, "die Konvention der üblichen Veranstaltung mit einem konsekutiven Angebot zu überwinden". Nun biete man dreihundertfünfzig Filme in mehr als sechzig Programmen weltweit für achtundvierzig Stunden an.

"Spiegel"-Gruppe will dauerhaft 10 Mio. Euro einsparen Die Spiegel-Gruppe, zu der nicht nur das Nachrichtenmagazin, sondern auch das Manager Magazin und die Futur Zwei GmbH gehören, rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatzverlust von mehr als 20 Millionen Euro. Grund sei vor allem der Einbruch bei den Anzeigen, teilte das Hamburger Medienhaus mit. Nach eigenen Angaben verfüge man aber über eine "gute wirtschaftliche Basis", um der Krise zu begegnen. Trotzdem sollen nun nicht nur in diesem Jahr, sondern dauerhaft 10 Millionen Euro an Kosten gespart werden. Man werde "zügig" gemeinsam mit den "Führungskräften aus Redaktion, Dokumentation und Verlag die möglichen Maßnahmen sorgfältig erarbeiten und mit den Betriebsräten ausführlich beraten, hieß es. Es werde davon ausgegangen, dass ein Teil der jetzt wegbrechenden Umsätze langfristig nicht wiederkehren werde.