Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. November 2020

Produzent Jochen Laube bekommt Ehrenfilmpreis Der Filmproduzent Jochen Laube wird mit dem Baden-Württembergischen Ehrenfilmpreis 2020 ausgezeichnet. Der undotierte Preis wird bei der 26. Filmschau Anfang Dezember online vergeben, teilte das Filmbüro Baden-Württemberg mit. Laube ist einer von zwei Geschäftsführern der Sommerhaus Filmproduktion GmbH in Ludwigsburg. Für den Streamingdienst Netflix arbeitet er gerade an der Serie "The Empress" über die Kaiserin Sisi. Mit Regisseurin Caroline Link hat Laube Judith Kerrs Roman "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" verfilmt. Auch "Exit", "Berlin Alexanderplatz" und "In den Gängen" wurden von Sommerhaus produziert.

Paul-Spiegel-Preis für Initiative "Omas gegen Rechts" Der Zentralrat der Juden in Deutschland verleiht in diesem Jahr den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage an die bundesweite Initiative „Omas gegen rechts“. Wegen der Corona-Pandemie findet die Preisverleihung erst im Frühsommer 2021 statt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten brächten ihre Lebenserfahrung und ihre Zeit ein, um sich für unsere Demokratie zu engagieren, erklärte der Präsident des Zentralrates, Schuster, in einer Mitteilung. Sie setzen laut und deutlich ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus und Rassismus sowie gegen Frauenfeindlichkeit. Von regelmäßigen Anfeindungen ließen sie sich nicht einschüchtern. Ihr Engagement sollte in unserem Land stärker gewürdigt werden als bislang, so Schuster. Der Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage wird seit 2009 vom Zentralrat der Juden in Deutschland in Erinnerung an seinen früheren Präsidenten vergeben. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.

Karnevalspräsident ruft zum Zuhause-Feiern auf Der Präsident des Bundes Deutscher Karneval, Klaus-Ludwig Fess, hat dazu aufgerufen, zur traditionellen Eröffnung der närrischen Session am 11.11. zuhause zu bleiben. Oberstes Gebot der Stunde sei es, nicht zu feiern, nicht rauszugehen sondern zuhause zu bleiben, sagte Deutschlands oberster Karnevalist im Radio-Sender WDR 5. Coronabedingt werde es erstmals eine digitale Sessionseröffnung via Youtube und Facebook geben. In der Karnevalshochburg Köln gilt am 11.11. ein Versammlungs- und Alkoholverbot. Die Ausnahmesituation biete auch eine große Chance, sich von Saufgelagen ab- und traditionellem Brauchtum wieder zuzuwenden, sagte Fess. Das Wesen des Karnevals sei nicht der Alkohol. Er appellierte an die Politik dafür zu sorgen, dass die vielen Unternehmen rund um den Karneval im nächsten Jahr noch da seien. Die Branche erziele einen Jahresumsatz von über 1,3 Milliarden Euro.

Expertise des Goethe-Instituts auch im Inland nutzen Die kulturpolitische Kompetenz des Goethe-Instituts sollte nach Ansicht der künftige Präsidentin der Einrichtung, Carola Lentz, stärker im Inland genutzt werden. Es gehe darum, diesen vielfältigen Schatz an Expertise, Wissen, Netzwerken, der in der ganzen Welt entsteht, auch nach Deutschland zu bringen und hier sichtbar zu machen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das gehe nicht allein, sondern nur im Bündnis mit vielen anderen. Deshalb werde sie das Thema zu ihren Antrittsbesuchen bei allen Institutionen mitnehmen. Sie wolle ausloten, wo Synergieeffekte möglich seien, so Lentz. Die 66 Jahre alte Mainzer Ethnologin übernimmt am Freitag vom bisherigen Präsidenten Klaus-Dieter Lehmann die ehrenamtliche Spitze des Goethe-Instituts.

"Tiktok"-Betreiber zieht erneut vor ein US-Gericht Der Betreiber von "Tik Tok" zieht erneut vor Gericht, um ein Aus der Videoplattform in den USA zu verhindern. Hintergrund ist die Frist eines Gremiums, das ausländische Investitionen in den USA überwacht. Dieses hatte den chinesischen "Tik Tok"-Eigentümer "Bytedance" aufgefordert, sich bis morgen von Eigentum zu trennen, das im Zusammenhang mit dem US-Betrieb der App steht. Man habe eine Verlängerung um 30 Tage beantragt, aber keine Rückmeldung von der US-Regierung bekommen, teilte Tik Tok mit. Im Sommer hatte Präsident Trump eine massive Attacke auf die Videoplattform gestartet. Er bezeichnete die App als Sicherheitsrisiko, weil chinesische Behörden über sie an Daten von US-Bürgern kommen könnten.

Dalis "Klagemauer" wird versteigert Ein Gemälde der Klagemauer des spanischen Malers Salvador Dali soll am 19. November versteigert werden. Das Werk könnte nach Angaben des US-Auktionshauses Heritage Auctions bis zu umgerechnet 675.000 Euro erzielen, berichtet die Zeitung "Jerusalem Post". Ein Teil des Verkaufserlöses soll der "Football World Heritage of Unesco" zugutekommen, die sich für die Aufnahme der Fußballkultur als Welterbe der Menschheit für Frieden einsetzt. Das Gemälde von 1975 zeigt eine Ansicht von fünf betenden Menschen an der Klagemauer. Ins Mauerwerk hat der Künstler die hebräischen Worte "Baruch HaSchem" (gepriesen sei Gott) eingearbeitet.

Schwedischer Schauspieler Sven Wollter gestorben Der schwedische Schauspieler Sven Wollter ist tot. Er starb am Dienstag, umgeben von seinen engsten Angehörigen, im Alter von 86 Jahren, wie seine Tochter Stina Wollter am Abend auf Instagram mitteilte. Der in Göteborg geborene Darsteller, den deutsche Krimi-Freunde vor allem als Kommissar Van Veeteren aus mehreren Verfilmungen der Romane des Schriftstellers Håkan Nesser kannten, war zuletzt nach einer Stockholm-Reise an Covid-19 erkrankt.

Ungarn: Theater-Studenten beenden Besetzung Die Studenten und Lehrer der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE) beenden wegen eines bevorstehenden Corona-Lockdowns ihre Besetzung der Hochschulgebäude. Die Einhaltung der staatlichen Pandemie-Maßnahmen sei staatsbürgerliche Pflicht, sagte eine Studentenvertreterin vor der Presse. Mit der Besetzung ihrer Universität protestieren Studenten und Lehrkräfte seit Anfang September gegen den Entzug der Autonomie durch die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Ein mit regierungsloyalen Vertretern beschicktes, neues Kuratorium hatte die Leitungsbefugnisse des gewählten Senats übernommen. Studenten und Lehrkräfte nahmen dies nicht hin, besetzten die Gebäude der Universität und richteten einen alternativen Lehrbetrieb.

Festnahme türkischer Journalisten unrechtmäßig Mehrere Journalisten und Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" sind nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte lediglich auf Grundlage von Spekulationen festgenommen worden. Die vorliegenden Fakten gegen die acht hätten keinen begründeten Verdacht zugelassen, hieß es in dem veröffentlichten Urteil. Die Festnahme und fortlaufende Inhaftierung vor dem Prozess hätten demnach das Recht auf Freiheit und auf freie Meinungsäußerung verletzt. Die Türkei soll den acht Klagenden in dem Fall je 16 000 Euro zahlen. In einem international aufmerksam verfolgten Prozess waren im April 2018 in der Türkei insgesamt 13 Ex-Mitarbeiter der "Cumhuriyet" zu Strafen zwischen zweieinhalb und zehn Jahren Haft wegen Terrorvorwürfen verurteilt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat.