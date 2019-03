Kulturnachrichten

Dienstag, 5. März 2019

Prodigy-Frontmann Keith Flint gestorben Sein Bandkollege Liam Howlett spricht von Suizid Der Sänger und Frontmann der britischen Elektro-Punk-Band The Prodigy, Keith Flint, ist tot. Die Polizei der nordöstlich von London gelegenen Grafschaft Essex fand die Leiche des Musikers, der 49 Jahre alt wurde. Sein Bandkollege Liam Howlett schrieb auf Instagram, Flint habe sich am Wochenende das Leben genommen. Die Polizei hatte den Tod zuvor als "nicht verdächtig" eingestuft. Die Band würdigte ihr verstorbenes Mitglied als "wahren Pionier, Erneuerer und Legende". "In großem Schock und tiefer Trauer bestätigen wir den Tod unseres Bruders und besten Freundes", erklärten die anderen Bandmitglieder. "Er wird uns für immer fehlen." Der charismatische Sänger mit seinem prägnanten Irokesenschnitt und dem dämonischen Aussehen hatte maßgeblich dazu beigetragen, The Prodigy in den 90er Jahren zu einer der einflussreichsten Bands aus der Rave-Szene zu machen.

"Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry gestorben Perry wurde 52 Jahre alt Der Schauspieler Luke Perry, der in der Kultserie "Beverly Hills, 90210" den Herzensbrecher Dylan McKay spielte, ist tot. Perry starb am Montag im Alter von nur 52 Jahren nach einem "massiven Schlaganfall", wie sein Sprecher bestätigte. Umgeben war er zuletzt von Familie und Freunden. Der Sender Fox hatte erst vergangene Woche ein Comeback der Serie "Beverly Hills, 90210" bekanntgegeben. Demnach sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Nur Shannen Doherty und Perry fehlten. Die Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA und in Deutschland die kompletten 90er-Jahre hindurch und kam auf knapp 300 Episoden.

Vatikan-Archive aus NS-Zeit sollen geöffnet werden Im März 2020 werden die Akten aus der Amtszeit von Pius XII. freigegeben Papst Franziskus will in einem Jahr die Akten für die Amtszeit von Papst Pius XII. (1939-1958) freigeben. Die Dokumente der vatikanischen Archive sollten am 2. März 2020, dem 81. Jahrestag der Papstwahl Eugenio Pacellis, für die Forschung zugänglich gemacht werden, sagte Franziskus im Vatikan. Dies wird von der Forschung seit Jahren verlangt, um Aufschluss über die Haltung von Pius XII. angesichts des Holocausts zu bekommen. Öffentlich zugänglich sind bislang die Archive bis 1939, dem Ende der Amtszeit von Pius XI. (1922-1939).

AA protestiert gegen Verweigerung von Pressekarten Auswärtiges Amt erhofft "zeitnahe Rückmeldung" von türkischer Regierung Das Auswärtige Amt hat mit einem Protest auf die Weigerung der türkischen Behörden regiert, mehreren deutschen Korrespondenten neue Akkreditierungen auszustellen. Nach Gesprächen mit dem türkischen Botschafter und einem SMS-Kontakt von Außenminister Heiko Maas mit seinem türkischen Amtskollegen erhoffe sich Berlin "von der türkischen Seite eine zeitnahe Rückmeldung", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Gründe für die Ablehnungen hatten die türkischen Behörden zunächst nicht genannt. Die Pressekarten ausländischer Korrespondenten in der Türkei laufen jedes Jahr Ende Dezember ab und müssen dann neu beantragt werden. Einige deutsche Journalisten haben ihre Akkreditierung bereits erhalten, andere warten immer noch. Mehrere Journalistenorganisationen haben das Vorgehen der türkischen Behörden scharf kritisiert.